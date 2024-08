Settat: macabre découverte dans un jardin public

Le corps sans vie d’un septuagénaire a été retrouvé mercredi dans un jardin public, à Settat.

Selon une source de Le Site info, des individus ont aperçu l’homme, allongé sur un banc et immobile, et ont immédiatement alerté les autorités. Celles-ci se sont aussitôt rendues sur les lieux et ont transféré la dépouille à la morgue pour autopsie.

La même source présume que l’individu aurait succombé à une attaque cardiaque. Une enquête a d’ailleurs été ouverte, sous la supervision du parquet compétent, pour déterminer les circonstances exactes de cette affaire.

H.M.