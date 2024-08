Investiture du président mauritanien: Akhannouch représente le roi Mohammed VI

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a représenté le roi Mohammed VI, jeudi à Nouakchott, à la cérémonie d’investiture du président mauritanien, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, réélu pour un deuxième mandat à l’issue des élections du 29 juin dernier.

Lors de cette cérémonie, qui s’est déroulée au palais des congrès à Nouakchott en présence de chefs d’Etat et de gouvernement, El Ghazouani a prêté serment en tant que résident de la République Islamique de Mauritanie pour un nouveau mandat de cinq ans.

Akhannouch était accompagné, lors de la cérémonie d’investiture, de l’ambassadeur du Royaume à Nouakchott, Hamid Chabar.

Le roi avait adressé un message de félicitations à Ould Cheikh El Ghazouani à l’occasion de sa réélection, dans lequel le Souverain a réaffirmé sa ferme détermination à œuvrer de concert avec le chef de l’État mauritanien pour aller de l’avant dans le renforcement et le développement des relations de coopération distinguées qui existent entre les deux pays voisins, et les élever au niveau d’un « partenariat modèle » qui incarne la solidité des liens de fraternité et de solidarité unissant les deux peuples frères, à même de répondre à leurs ambitions communes.

Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani avait remporté l’élection présidentielle avec 56,12% des voix dès le premier tour.

S.L