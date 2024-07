Dialogue social: réunion avec les syndicats de l’enseignement

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa a présidé, vendredi à Rabat, la réunion du haut comité de suivi du dialogue social sectoriel avec les représentants des cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement.

La réunion s’est déroulée en présence du vice-secrétaire général de l’Union nationale de l’enseignement, Mohamed Khafifi, du secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement, Younes Firachine, du secrétaire général de la Fédération libre de l’enseignement, Youssef Allakouch, du secrétaire général de la Fédération nationale de l’éducation, Abdellah Ghmimat et du secrétaire général du Syndicat national de l’enseignement, Sadik Rghioui, indique le ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports dans un communiqué.

Cette rencontre, qui consacre l’approche participative et l’action commune entre le ministère et les syndicats du secteur de l’enseignement, vient compléter l’étape précédente du dialogue social, couronnée par la signature des accords du 10 et 26 décembre 2023 et la publication du nouveau statut des fonctionnaires du ministère de l’Éducation nationale, ainsi que renforcer les efforts soutenus en faveur d’une action consensuelle et coordonnée pour la mise en œuvre appropriée des dispositions du statut, poursuit le communiqué.

Cette réunion, tenue au siège du ministère, a été également consacrée à l’examen des mouvements de mutation, en tant que question cruciale et essentielle au centre des accords du dialogue social et qui revêt une importance particulière pour les différentes catégories de fonctionnaires.

Elle a été aussi l’occasion de faire le point sur les réalisations et les perspectives de travail, que ça soit au niveau de la réforme pédagogique ou de l’exécution des engagements issus du dialogue social sectoriel et l’opérationnalisation du statut. A cette occasion, Benmoussa, cité dans le communiqué, a affirmé que le ministère adhère au projet de réforme de l’école publique, à travers la feuille de route 2022-2026, qui vise à introduire la réforme pédagogique aux classes, notant que trois objectifs stratégiques ont été fixés, à savoir le renforcement de la maitrise des élèves des apprentissages de base, la consolidation de leur ouverture et leur imprégnation en valeurs, et la réduction du décrochage scolaire.

Il a également relevé que pour la mise en œuvre du nouveau statut, le ministère a établi un plan comprenant 43 textes réglementaires, dont 24 textes ont été approuvés, alors que 4 sont en cours d’approbation et 15 autres en cours de préparation.

Grâce à cette cadence accélérée, des étapes importantes ont été franchies en matière de gestion des situations administratives des fonctionnaires, a souligné Benmoussa, faisant savoir que les engagements issus du dialogue social et les dispositifs du statut ont été opérationnalisés, notamment en ce qui concerne l’intégration, l’augmentation de salaires, les promotions, le versement des indemnités, le changement de cadre, la titularisation et le règlement des indemnités de la promotion au titre de l’année 2022. Il a été également procédé au traitement des situations des femmes et des hommes de l’enseignement exerçant dans des zones reculées et à l’organisation, prévue en septembre prochain, du Forum national de l’enseignant, afin de promouvoir la profession et renforcer son attractivité.

Pour ce qui est de l’organisation des mouvements de mutation dans leur globalité, l’action sera menée dans le cadre d’une approche participative et d’un échange de points de vue pour la formulation de propositions et de recommandations fructueuses, afin de les exploiter dans la prise de nouvelles décisions dans le but d’améliorer le système des mouvements de mutation.

Pour leur part, les représentants des cinq syndicats les plus représentatifs du secteur de l’enseignement ont salué, dans leurs interventions, le rythme de la prise des mesures et de mise en œuvre des textes d’applications du statut, précise le communiqué.

Ils ont également souligné l’importance de la réforme du système de l’éducation et de la formation de manière à réaliser un changement global de l’école publique et renforcer son impact positif auprès des élèves, tout en œuvrant conjointement avec le ministère pour accélérer le rythme de l’exécution du plan organisationnel d’opérationnalisation du nouveau statut et contribuer à l’amélioration du système des mouvements de mutation.

La réunion s’est déroulée dans de bonnes conditions d’échange visant à renforcer la dynamique positive pour poursuivre l’action commune avec les syndicats les plus représentatifs pour la mise en œuvre de la réforme pédagogique, poursuivre l’opérationnalisation du statut, dans les volets organisationnel et de gestion, selon une logique de priorités, et respecter les délais impartis.

Le ministre a positivement interagi avec la demande des syndicats de régler la situation des enseignants suspendus dans les plus brefs délais, conclut le communiqué.

S.L