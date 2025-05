Dialogue social: ce qu’il faut retenir des deux sessions tenues cette semaine

Par LeSiteinfo avec MAP

Deux sessions du dialogue social sectoriel dédié au secteur de l’emploi se sont tenues, mardi et mercredi à Rabat, dans le cadre de la mise en œuvre des conclusions du dialogue national central.

Selon un communiqué du Secrétariat d’État chargé de l’Emploi auprès du ministre de l’Inclusion économique, de la Petite entreprise, de l’Emploi et des Compétences, ces deux sessions s’inscrivent également dans le cadre de la mise en œuvre des dispositions de la note du chef du gouvernement n° 2025/07 du 9 mai 2025, relative à l’activation et à la régularité du dialogue social sectoriel.

La réunion de mardi a réuni les représentants du Syndicat des fonctionnaires et cadres de l’emploi affilié à l’Union marocaine du travail (UMT), précise le communiqué, ajoutant que la session de mercredi a connu la participation de représentants du Syndicat national indépendant du corps d’inspection du travail, de l’Organisation démocratique du travail (ODT) et de l’Union nationale des ingénieurs marocains du secteur de l’emploi.

Cette rencontre, qui s’est déroulée dans un climat positif empreint d’esprit de responsabilité, de dialogue et d’ouverture, a été consacrée à l’examen des revendications sectorielles des syndicats participants, ajoute la même source, notant qu’une attention particulière a été accordée aux différentes interventions et propositions.

Pour ce qui est du volet financier, la réunion a abouti à la nécessité d’élaborer la version finale du projet de décret relatif à l’indemnité de déplacement (n° 70-08-2 du 5 Rajab 1429, correspondant au 9 juillet 2008), au profit de l’ensemble des membres de l’inspection du travail et de le finaliser dans une semaine à compter de cette date pour le soumettre au Chef du gouvernement.

La réunion a également convenu de dédier les 13 et 14 juin prochains à la finalisation du projet de statut de l’Inspection du travail, qui comprendra notamment des dispositions relatives aux indemnités liées aux risques professionnels, à la gestion des litiges individuels et collectifs au travail, à la représentation ainsi qu’aux autres charges administratives de l’inspection du travail. Cette réunion se tiendra en présence effective du Secrétaire d’État chargé de l’Emploi, avant de soumettre le projet au Chef du gouvernement.

Au volet professionnel, il a été convenu, au terme de cette réunion, d’organiser des sessions de formation au profit des professionnels et d’élaborer un guide pratique unifié des mesures et procédures relatives aux domaines d’intervention de l’inspection du travail, selon une approche participative entre le secrétariat d’État et les partenaires sociaux et de réhabiliter les lieux de travail dans les services extérieurs au niveau national pour répondre aux normes et conditions de travail décent.

A cet égard, les instances représentatives ayant pris part à cette réunion ont salué l’offre du secrétaire d’État chargé de l’emploi sur la conception générale du projet de la plateforme numérique ouverte aux usagers et sa disposition à s’impliquer de manière effective pour sa mise en service.

Au niveau social, la réunion a décidé de verser la subvention de Aïd Al Adha, tout appelant à rehausser sa valeur et à revoir, à l’instar des autres départements gouvernementaux, les autres subventions sociales eu égard à l’augmentation du coût de vie, outre d’instaurer des primes des 13e et 14e mois en faveur des composantes de l’instance de l’inspection du travail et aux fonctionnaires du secteur de l’emploi.

Au terme de cette réunion, les instances syndicales présentes ont exprimé leur rejet des prélèvements subies par les cadres de l’inspection du travail suite à leur participation aux grèves auxquelles ont appelé des syndicats à l’instar des autres secteurs gouvernementaux, appelant à la restitution de ces prélèvements.

Il a été aussi convenu de consacrer le principe du dialogue social sectoriel de manière périodique en harmonie avec la note précitée du chef du gouvernement.

