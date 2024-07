Refus du visa Schengen: les Marocains réclament la restitution des frais

Les Marocains réclament la restitution des frais du visa Schengen en cas de refus. Sur la Toile, nombreux sont ceux qui ont dénoncé le non-remboursement des frais lorsque la demande de visa est rejetée, qualifiant cette pratique d’injuste.

C’est ce qu’a soulevé la députée RNIste Zineb El Simou dans une question écrite adressée au ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger. «Malgré la hausse des frais du visa Schengen, les citoyens s’engagent dans la procédure et sont surpris, en cas de refus de la demande, de la non-restitution des frais. Cette situation provoque un grand mécontentement chez les demandeurs du visa qui, en plus de la déception éprouvée suite au rejet de la demande, doivent renoncer aux frais», a indiqué la députée.

El Simou a ainsi interpellé le ministre concernant les mesures et les actions envisagées par son département afin de permettre aux Marocains dont les demandes de visas ont été refusées de se faire rembourser.

Rappelons que 136.367 demandes de visa Schengen déposées par des Marocains ont été rejetées en 2023, soit 8,3% de tous les visas refusés au niveau du continent.

C’est ce qu’a annoncé le site Schengen News, soulignant que les demandes rejetées ont coûté 10,9 millions d’euros aux Marocains. Cette somme représente 19,3% des frais engendrés par les refus de demandes de visa en Afrique. En 2023, les Africains ont perdu pas moins de 56,3 millions d’euros en frais de visa finalement refusé.

D’après le site, le Maroc est en tête des pays qui ont présenté le plus de demandes de visa en 2023 et est également le premier en termes de visa refusé. Avec 13,3 millions d’euros, les Algériens sont la première nationalité à avoir perdu le plus d’argent dans les demandes de visa rejetées, suivis par les Marocains.

A noter que depuis le 11 juin 2024, les frais de visa de court séjour (visa de type C) ont augmenté de 12%. Les frais sont passés de 80 € à 90 € pour les adultes et de 40 € à 45 € pour les enfants âgés de six à douze ans. Cette hausse a été appliquée à tous les pays du monde.

N.M.