Errachidia : un taux de réussite de 71,71% au Baccalauréat

Quelque 3.632 candidats scolarisés, toutes filières confondues, ont décroché leur baccalauréat au terme des épreuves de la session normale de l’examen national unifié (juin 2024) au niveau de la province d’Errachidia, soit un taux de réussite de 71,71%.

Le taux de réussite des filles s’élève à 75,46% parmi toutes les candidates qui ont passé ces épreuves, indique jeudi la Direction provinciale de l’Éducation nationale, du préscolaire et des sports dans un communiqué.

Pour ce qui est des examens de rattrapage, quelque 2.219 candidats passeront ces épreuves à Errachidia dont 838 candidats libres, et ce les 10, 11, 12 et 13 juillet. Les résultats de ces examens seront annoncés le 19 du même mois.

La Direction provinciale a, par ailleurs, salué les efforts déployés par le personnel éducatif, les autorités locales et sécuritaires et tous les intervenants pour réussir cette échéance nationale et d’en assurer la pleine crédibilité.

Au niveau régional, le taux de réussite au baccalauréat à l’issue de la session ordinaire a atteint 70,68 % pour les candidats scolarisés dans la région de Drâa-Tafilalet, contre 62,91% en 2023, selon l’Académie régionale de l’éducation et de la formation (AREF).

Ainsi, quelque 12.685 élèves ont décroché leur baccalauréat au niveau de cette région, alors que le taux de réussite des élèves de sexe féminin s’élevait à 74,43% du nombre total des candidats scolarisés.