Akdital ouvre une clinique multidisciplinaire de pointe à Errachidia

Le groupe Akdital, leader de la santé privée au Maroc, a procédé, le 7 octobre, à l’inauguration de la Clinique Internationale d’Errachidia, une infrastructure de santé de dernière génération répondant aux meilleurs standards internationaux.

Dotée d’une capacité de 157 lits et de 8 blocs opératoires ultra-modernes, la Clinique Internationale d’Errachidia en tant qu’établissement de soins multidisciplinaires couvrant un large éventail de spécialités médicales et chirurgicales, met à disposition des habitants de la région des équipements de pointe destinés au traitement de toutes les pathologies, des plus simples aux plus complexes.

Cette clinique permet de couvrir toutes les spécialités quelle qu’en soit la complexité dont entre autres, la neurochirurgie, la chirurgie cardiaque ou encore la chirurgie cancérologique, selon Rochdi Talib, président directeur général d’Akdital.

« C’est une première dans la région de Drâa-Tafilalet. Cette importante infrastructure de santé permettra aux patients notamment ceux atteints de cancer nécessitant des traitements de longue durée, de recevoir des soins sur place, sans prendre la peine de se rendre vers des villes lointaines et de dépenser des coûts supplémentaires », a-t-il relevé.

Mobilisant un staff médical et paramédical expérimenté, la clinique visant à rapprocher les soins de santé de la population de la région Drâa-Tafilalet, permet aux visiteurs de bénéficier des services médicaux les plus avancés avec une disponibilité 24h/24 et 7j/7 permettant des interventions d’urgence à toute heure.

Conçue selon les normes les plus strictes en matière d’hygiène sanitaire hospitalière internationale et axée sur l’optimisation du parcours patient, la Clinique Internationale d’Errachidia est dotée d’une unité de soins intensifs équipée de 38 lits, ainsi qu’un pôle de réanimation comprenant 11 box dédiés à la réanimation polyvalente et cardio-vasculaire, ainsi que 7 couveuses destinées à la réanimation néonatale.

Une unité de cardiologie interventionnelle, équipée de technologies avancées, a été mise en place, permettant le traitement des maladies cardio-vasculaires et neurovasculaires. Ce service est doté d’une salle de cathétérisme et d’une salle dédiée aux épreuves d’effort. La Clinique contient également un centre de radiologie complet incluant une IRM, un scanner, une radiographie standard, une échographie et une mammographie.

Par ailleurs, la Clinique Internationale d’Errachidia dispose d’un laboratoire d’analyses médicales à la pointe de la technologie en sus de 8 blocs opératoires équipés d’installations de pointe, comprenant notamment une unité technique d’accouchement et des salles d’endoscopie, assurant ainsi des soins de qualité et une expérience optimale pour les patients. Cette infrastructure de dernière génération accueille un pôle mère-enfant comprenant 14 lits et une nurserie.

La Clinique se distingue par son centre d’oncologie intégré, dédié à la prise en charge diagnostique et thérapeutique des cancers. Ce centre comprend un hôpital de jour de chimiothérapie, ainsi qu’une unité de radiothérapie équipée d’un accélérateur de dernière génération garantissant la qualité et la sécurité des soins, ainsi qu’un Scanner Dosimétrique.

Conçue dans une perspective d’excellence des soins, la Clinique propose un parcours de santé novateur avec un accompagnement individualisé. La gestion des données médicales des patients est totalement digitalisée et centralisée, permettant un accès instantané et sécurisé, renforçant ainsi l’efficacité des soins prodigués à cette infrastructure de santé.