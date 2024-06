Refus de visa Schengen: les Marocains ont dépensé près de 11 millions d’euros en 2023

136.367 demandes de visa Schengen déposées par des Marocains ont été rejetées en 2023, soit 8,3% de tous les visas refusés au niveau du continent.

C’est ce qu’a annoncé le site Schengen News, indiquant que les demandes rejetées ont coûté 10,9 millions d’euros aux Marocains. Cette somme représente 19,3% des frais engendrés par les refus de demandes de visa en Afrique. En 2023, les Africains ont perdu pas moins de 56,3 millions d’euros en frais de visa finalement refusé.

D’après le site, le Maroc est en tête des pays qui ont présenté le plus de demandes de visa en 2023 et est également le premier en termes de visa refusé. Avec 13,3 millions d’euros, les Algériens sont la première nationalité à avoir perdu le plus d’argent dans les demandes de visa rejetées, suivis par les Marocains.

Rappelons qu’à partir de ce 11 juin, les frais de visa de court séjour (visa de type C) seront augmentés de 12%. Les frais passeront ainsi de 80 € à 90 € pour les adultes et de 40 € à 45 € pour les enfants âgés de six à douze ans. Cette hausse s’appliquera à tous les pays du monde.

Une proposition d’augmenter les droits de visas avait été formulée par l’UE en février dernier, notant que les frais peuvent être révisés tous les trois ans, selon le règlement de la Commission européenne. Le taux d’inflation dans l’UE explique l’augmentation des droits de visa.

H.M.