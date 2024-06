Une grève de six jours va paralyser les hôpitaux du Maroc

Les syndicats de la santé ont appelé à tenir une grève de six jours dans tous les établissements hospitaliers. Une première grève de trois jours est prévue les 11, 12 et 13 juin courant et une seconde les 25, 26 et 27 juin. Cet arrêt sera observé dans tous les CHU, la direction centrale, les délégations régionales et centres sanitaires. Les services des urgences et de la réanimation ne sont toutefois pas concernés.

Ce nouveau moment protestataire a été initiée afin de dénoncer la sourde oreille du gouvernement à l’encontre des revendications des professionnels de la Santé. Selon un communiqué de la coordination syndicale, et dont Le Site info détient copie, une marche géante est également prévue, après Aïd Al Adha de «Bab El Had» vers le Parlement, à Rabat.

Ce mouvement se poursuivra jusqu’à ce que les doléances des professionnels de la Santé soient exécutées. Ils réclament, entre autres, une augmentation du salaire fixe et une indemnisation pour les risques professionnels.

«Plusieurs réunions ont été tenus avec le ministère de la Santé et de nombreux engagements ont été pris. Pourtant, le département de Khalid Ait Taleb refuse de concrétiser ces accords», avait souligné le syndicat national de la santé.

«Si les revendications des professionnels de la Santé ne sont pas exécutées, nous monterons au créneau en boycottant tous les programmes sanitaires, les unités mobiles et les caravanes médicales. Les opérations chirurgicales, à l’exception des urgences, les consultations médicales spécialisées, le recouvrement des revenus des services fournis et toutes les permanences seront également boycottées», a-t-on ajouté.

