Des hôtels d’Agadir n’exigent plus l’acte de mariage

Après les déclarations de Abdellatif Ouahbi, plusieurs hôtels à Agadir n’exigent plus l’acte de mariage à leurs clients.

Dans différentes déclarations à Le Site info, de nombreux établissements ont décidé de ne plus réclamer le certificat de mariage aux couples souhaitant séjourner chez eux après les propos du ministre de la Justice.

Ouahbi avait en effet assuré qu’aucune loi n’impose aux hôtels d’exiger l’acte de mariage ou l’adresse de résidence de leurs clients. «C’est une violation de la loi. Les hôtels qui demandent ces documents doivent être poursuivis en justice», avait indiqué le ministre de la Justice.

Cela a été confirmé par Mohamed Almou, avocat au barreau de Rabat. Contacté par Le Site info, il a souligné qu’aucune loi n’exige la présentation de l’acte de mariage pour résider dans un hôtel. «Le code pénal n’interdit pas non plus la présence d’un homme et d’une femme non mariés dans une maison, un appartement ou une chambre d’hôtel. L’adultère ne peut être prouvée que par flagrant délit de rapport sexuel», souligne Almou.

A noter que Ouahbi a précisé que ces pratiques sont totalement illégales et peuvent entraîner des poursuites judiciaires à l’encontre des hôtels. «Je cherche, depuis 20 ans, un loi qui stipule cela. Je ne l’ai pas encore trouvée», a-t-il souligné.

Le ministre a également dénoncé la discrimination dont les femmes sont victimes dans les hôtels. «Les Marocaines doivent prouver aux établissements hôteliers qu’elles ne résident pas dans la ville où elles souhaitent séjourner afin d’être autorisées à y accéder. Il s’agit d’une violation à la vie privée», a martelé Ouahbi.

Et d’ajouter : «Une femme victimes de violences conjugales ne peut pas fuir son mari vu qu’aucun hôtel ne va l’accepter».

Ouahbi a appelé, dans ce sens, à faciliter les démarches administratives et à réduire le nombre de documents exigés.

N.M.