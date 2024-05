DGSN: 2447 réclamations reçues par l’Inspection générale en 2023

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Inspection générale de la Sûreté nationale a reçu un total de 2447 réclamations de la part des usagers au cours de l’année 2023, contre 1329 réclamations en 2022.

Dans une déclaration à la MAP, le commissaire divisionnaire Karim Eddine Belkheir, chef du service de traitement des réclamations et de doléances à l’Inspection générale de la Sûreté nationale a indiqué que les citoyennes et les citoyens sont devenus plus conscients de leurs droits et plus confiants envers les services de la police, ce qui explique leur volonté de déposer leurs réclamations auprès des différents services compétents.

M. Belkheir, responsable du pavillon de l’ »organisation du service public de police » aux Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) à Agadir, a précisé que le nombre des réclamations confirmées a atteint 427 sur le total des réclamations reçues par l’inspection en 2023, contre 105 en 2022.

Et d’ajouter que ce pavillon vise à présenter aux visiteurs les différentes procédures liées au dépôt et au traitement de leurs réclamations et doléances, soumis aux différents services de sûreté centraux et décentralisés, ainsi que les principes du Code d’éthique qui régit le travail des fonctionnaires de la Sûreté nationale.





L’action de l’Inspection générale de la sûreté nationale, en tant que mécanisme efficace de contrôle administratif interne, est placée sous l’autorité directe du Directeur général de la Sûreté Nationale et de la Surveillance du Territoire, a fait valoir M. Belkheir, notant que cette action est basée sur des principes d’éthique stricts fondés sur la neutralité, l’objectivité, la responsabilité, le secret professionnel, le respect des personnes et l’intégrité.

Le coup d’envoi de la 5ème édition des Journées portes ouvertes (JPO) de la Direction Générale de la Sûreté Nationale (DGSN) a été donné, jeudi soir à Agadir, en coïncidence avec la célébration du 68ème anniversaire de la création de la DGSN, sous le thème : « La sûreté nationale : citoyenneté et solidarité ».

Cette initiative citoyenne, qui se poursuivra jusqu’au 21 mai, vise à informer le public sur les efforts de modernisation mis en place par la DGSN pour assurer la sécurité des personnes et des biens et préserver l’ordre public.