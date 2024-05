Enseignement : le ministre Chakib Benmoussa fait une annonce

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Chakib Benmoussa, a annoncé, lundi à Rabat, le prochain lancement d’une plateforme numérique d’enseignement à distance de la langue amazighe au profit des élèves, dans le but d’accélérer le rythme d’apprentissage de cette langue et de soutenir les efforts de sa généralisation progressive.

Une série de mesures pratiques ont été prises par le ministère afin d’améliorer l’enseignement de la langue amazighe dans le système éducatif, conformément à la Haute volonté Royale et en application du contenu de la loi-cadre et du plan gouvernemental, a souligné M. Benmoussa en réponse à deux questions orales à la Chambre des représentants sur l’enseignement de la langue amazighe.

Au niveau des ressources humaines et de la formation continue, le nombre de professeurs de la langue amazighe a augmenté, passant de 200 professeurs en 2021 à 600 professeurs par an, en plus de la formation de la première promotion d’inspecteurs pédagogiques pour l’enseignement primaire en langue amazighe, a-t-il précisé.

Pour renforcer les capacités des professeurs dans l’enseignement de la langue amazighe, une formation a été lancée la semaine dernière au niveau de toutes les régions au profit de 4.400 professeurs (double spécialisation), a également fait savoir le responsable gouvernemental.





M. Benmoussa a, par ailleurs, fait part du souci de son département d’assurer la présence d’au moins un enseignant d’amazigh dans chaque établissement, afin d’atteindre l’objectif consistant à couvrir les établissements d’enseignement primaire de 50% en 2026 et de parvenir à la généralisation de l’enseignement de cette langue en 2030.

S’agissant des évolutions au niveau pédagogique, le ministre a souligné la mise à jour du programme de la langue amazighe au primaire, en coopération avec l’Institut royal de la culture amazighe, ainsi que la parution de sept nouveaux manuels scolaires de langue amazighe couvrant les six années de l’enseignement primaire, outre la mise à disposition de guides pédagogiques et de ressources numériques couvrant le programme scolaire.

Le département de l’Education national étudie avec le secteur privé la possibilité d’intégrer la langue amazighe dans les établissements privés, a-t-il fait savoir, notant qu’il est également question d’inclure cette langue dans les concours nationaux, régionaux et provinciaux et de promouvoir la culture amazighe dans les projets artistiques, culturels et éducatifs.