LE CHOIX DES PROS© : quelles sont les marques préférées des maalems ?

Lancé début 2024, LE CHOIX DES PROS© est le label de référence décerné par les artisans marocains aux meilleures marques du secteur de la construction.

Quelles sont les marques préférées des artisans marocains? C’est à cette question que les initiateurs du label LE CHOIX DES PROS©, qui compte dans son jury l’entreprise Saweblia spécialisée dans les travaux à domicile, ou encore l’OFPPT et la Société Généralen, tentent de répondre, à travers un sondage effectué auprès des maalems opérant dans le secteur de la construction.

Parmi les membres du Jury, Mohammed Ait Addi, CEO de la société Saweblia, part d’un état de fait: « Le Maroc compte plusieurs dizaines de milliers d’artisans, qui sont les premiers utilisateurs de matériel de construction. Pourtant, ils n’ont quasiment pas voix au chapitre ». Alors que, selon notre start-upper, les marques ont tout à gagner à sonder l’avis de cette population de professionnels, qui constitue un énorme vivier de clientèle, pour mieux les adresser.

Autre effet vertueux du label LE CHOIX DES PROS©, il offre aux artisans une boussole, un gage de confiance leur permettant de sélectionner les meilleures marques et produits pour leurs projets. « Nous comprenons l’importance cruciale de chaque choix que font les artisans, car ces décisions influencent la qualité de leur travail et, in fine, la satisfaction de leurs clients », poursuit notre source. Le maalems tranchent





Mais alors, concrètement, comment ça marche ? Dans un premier temps, les marques sont invitées à déposer leur candidature sur www.lechoixdespros.ma avant le 15 mai2024. A noter que les candidatures sont ouvertes à toutes les entreprises du secteur de la construction, sans distinction : fabricants de matériaux de construction, fournisseurs d’outillage et d’équipement, entreprises de services aux artisans… Les catégories sont multiples: qualité, innovation, sécurité, design, inclusion, engagement communautaire… Les entreprises opérant dans le secteur de la construction ont bien compris l’intérêt de la démarche. Elles sont plus d’une vingtaine à avoir d’ores et déjà candidaté via le site www.le choix des pros.ma.

Une fois les candidatures reçues, un jury composé d’experts de l’industrie de la construction et de personnalités influentes se réunit pour examiner attentivement chaque dossier. Ce jury analyse en profondeur les produits, les services et l’engagement de chaque marque envers l’excellence et la satisfaction des artisans.

Les candidatures sélectionnées par le jury sont soumises à un panel de plus de 10 000 artisans, des pros chevronnés et respectés au sein de la communauté. « Ces maâlems représentent la voix de l’expérience et de l’expertise sur le terrain. Ils évaluent les marques selon leur propre expérience, leur fiabilité et leur réputation », énumère Mohammed Aït Addi.

Une initiative citoyenne

Si l’utilisation du label décerné par les maalem est soumise à contribution financière, les maalems ne sont pas en reste. Car c’est là l’intérêt principal de la démarche: faire bénéficier les artisans des revenus générés par le projet. « Nous sommes une entreprise sociale engagée envers les artisans.

C’est pourquoi, nous souhaitons réinvestir une partie de nos bénéfices dans la poursuite de notre mission, en finançant des associations qui œuvrent en faveur de la promotion de l’artisanat et l’intégration des jeunes artisans », conclut notre homme

