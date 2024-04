Santé au travail : JESA consolide son leadership continental (VIDÉO)

Sponsor Platinum du 34e Congrès international de la santé au travail (ICOH 2024), qui se déroule du 28 avril jusqu’au 3 mai à Marrakech, JESA, leader africain des services de conception, d’ingénierie, de réalisation de projets et de gestion d’actifs, opère une présence attractive via un stand haut de gamme.

« La sécurité de nos collaborateurs et de nos partenaires est au cœur du business model de JESA. Il s’agit d’une valeur ancrée dans notre identité et ADN. L’ensemble de nos équipes veillent à l’intégration des aspects de sécurité durant les diverses phases d’exécution des projets. Cette exécution ne peut se faire sans impliquer notre écosystème et nos partenaires. La sécurité est, donc, notre driver principal pendant le processus achat et durant la sélection des contractants qui seront amenés à nous accompagner sur site », indique Fatima-Ezzahra Nbou, cheffe de projet Mining and Industry chez JESA.





La participation de JESA à ce forum international dédié à la santé et à la sécurité au travail consiste également à la mise en avant de sa marque « NEFS » (No Exception For Safety), lancée en juillet 2023. Conçue pour être un modèle mondial en HSE, NEFS incarne ainsi la vision d’une Afrique qui met la sécurité au premier plan dans tous les aspects de son développement.