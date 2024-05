ICOH 2024: JESA aide ses partenaires à livrer de meilleures performances HSE (VIDEO)

Dans le cadre de sa participation au 34e Congrès international de la santé au travail (ICOH 2024) qui se déroule à Marrakech du 28 avril au 3 mai, JESA a organisé un side-event sous le thème : « Élever les normes HSE sur notre continent : comment JESA, entreprise marocaine, peut-elle aider ses partenaires à livrer des performances HSE de classe mondiale ? ».

Une occasion pour le leader africain des services de conception, d’ingénierie, de réalisation de projets et de gestion d’actifs de partager ses réalisations et ses performances avec les délégations participantes .

« L’innovation et la durabilité sont au cœur de nos préoccupations et sont un principe directeur de JESA. Aujourd’hui, nous sommes prêts à relever les défis et les challenges nous permettant de contribuer au développement de notre continent afin de rendre notre Afrique plus résiliente et plus prospère pour les générations à venir », indique Talal Zouaoui, Directeur des Fonctions support de JESA.





Pour sa part, Zakaria Taha, Directeur HSE de JESA, précise que « ce side-event a pour objectif de démontrer comment JESA a mis au point, au fil des années, un système HSE qui a permis d’aider nos partenaires et nos clients à développer et mettre en place un système HSE aux standards internationaux ».

Il ajoute : « Aujourd’hui, on est satisfait des accomplissements de JESA en tant qu’entreprise marocaine avec un ADN africain qui a pu relever plusieurs challenges tant au niveau national qu’international. Grâce à nos actionnaires et à l’OCP, on a pu contribuer à la formation de plusieurs ouvriers à l’échelle nationale et on est en train de mettre en place plusieurs initiatives qui vont aider à développer la culture HSE au sein de notre pays et sur le plan continental ».

Dans le même sens, Craig Hunt, Directeur Assurance de JESA, indique notamment « la fierté de JESA de présenter le bilan des 13 dernières années en matière de HSE et de santé au travail ».