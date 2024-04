Huile d’argan marocaine : vedette culinaire et cosmétique du SIAM

Par LeSiteinfo avec MAP

Au cœur du 16ème Salon International de l’Agriculture de Meknès (SIAM), où se rencontrent passionnés d’agriculture, artisans et visiteurs, marocains et étrangers, un produit exceptionnel se démarque : l’huile d’argan marocaine.

Parmi les 1.500 exposants du SIAM, les coopératives artisanales rayonnent, offrant un aperçu captivant de cette tradition séculaire. Dans cette manifestation animée, les stands débordent de produits artisanaux et gastronomiques. Les coopératives exposantes, venant des régions montagneuses de l’Atlas et des vastes étendues du sud, présentent fièrement leurs huiles d’argan, témoignant de leur savoir-faire ancestral.

Les visiteurs déambulent dans une atmosphère vibrante. L’huile d’argan suscite un intérêt particulier, les discussions animées sur ses bienfaits culinaires et cosmétiques résonnent dans les allées du salon.

« Notre coopérative, située dans la région de l’arganier, se consacre depuis des générations à la production d’huile d’argan de haute qualité. Notre participation au SIAM est une opportunité unique pour nous de présenter nos produits au grand public et de partager notre savoir-faire avec les visiteurs », a affirmé Khadija Lbhira, fondatrice de la coopérative agricole féminine Sidi Ouagag Aglou.





« Nous accueillons une grande diversité de visiteurs, des professionnels de l’agriculture aux amateurs de produits naturels en passant par les touristes en quête de souvenirs authentiques. C’est vraiment enrichissant de voir autant de personnes intéressées par notre travail et notre culture », s’est-elle félicitée.

Une fièvre d’achats et de découvertes

Au cœur de cette effervescence, l’ambiance d’achat est palpable. Les visiteurs s’arrêtent devant les stands, dégustent des échantillons et acquièrent des produits authentiques, témoignages vivants de la diversité et de la richesse agricole du Maroc.

« Nous avons un large éventail de produits à disposition, allant de l’huile d’argan pure aux cosmétiques élaborés à partir de nos précieuses ressources. Nous avons constaté un réel engouement pour nos produits, notamment pour leur qualité et leur origine authentique. De nombreux visiteurs repartent avec des achats, ravis de découvrir ou redécouvrir les bienfaits de l’argan », affirme Oumaima Iaazza, fondatrice de la coopérative FemmesSouss.

« Notre coopérative s’efforce de promouvoir non seulement nos produits, mais également la culture et les traditions des régions de l’Atlas. Nous mettons en valeur les savoir-faire locaux et les ingrédients naturels de notre région, notamment l’argan. En participant à des événements comme le SIAM, nous avons l’opportunité de partager notre patrimoine avec un public varié et de faire connaître les richesses de notre terroir », a-t-elle confié.

L’essence du Maroc, capturée dans une bouteille

Pour les coopératives exposantes, ce salon est bien plus qu’un événement commercial. C’est l’occasion de partager leur passion pour l’arganier, de mettre en lumière le patrimoine marocain et de tisser des liens avec des visiteurs du monde entier.

En explorant ce monde vibrant, les visiteurs sont transportés dans l’univers envoûtant de l’huile d’argan marocaine. C’est une invitation à découvrir la beauté et la diversité des produits du terroir marocain, et à s’immerger dans une tradition authentique et pleine de saveurs.

Des défis à relever

La saisonnalité de la récolte des fruits d’arganier pose des défis significatifs pour ces coopératives. La vente saisonnière restreint la disponibilité des produits d’argan tout au long de l’année, ce qui peut affecter la stabilité économique des coopératives et leur capacité à répondre à la demande croissante sur les marchés nationaux et internationaux.

De plus, la rareté des fruits d’arganier, combinée aux conditions climatiques changeantes et à d’autres facteurs environnementaux, peut influencer la quantité et la qualité des récoltes, impactant ainsi la production d’huile d’argan et les revenus des coopératives.

En dépit de ces défis, les coopératives persévèrent dans leur engagement à promouvoir et à préserver cette ressource précieuse, tout en cherchant des solutions innovantes pour surmonter les obstacles saisonniers et assurer un approvisionnement stable et durable en huile d’argan.

« Étant donné que la récolte des fruits d’arganier a lieu seulement une fois par an, nous devons planifier soigneusement notre production et notre commercialisation pour répondre à la demande tout au long de l’année. Nous avons développé des stratégies de stockage et de conservation pour garantir la disponibilité de nos produits même en dehors de la saison de récolte », explique Mme Iaazza.

« La rareté des fruits d’arganier est un défi constant exacerbé par plusieurs facteurs environnementaux. Cette variabilité de la production impacte directement notre capacité à répondre à la demande croissante en huile d’argan. Nous collaborons avec les agriculteurs locaux pour trouver des solutions et assurer la pérennité de notre activité », a-t-elle précisé.

En effet, les coopératives de production d’huile d’argan doivent relever plusieurs défis, notamment l’accès aux terres, la gestion durable des ressources, la qualité des produits et le renforcement des compétences organisationnelles. Ces défis nécessitent des investissements et un soutien continu pour assurer la durabilité et la croissance de la filière.

Dans cette perspective, la Directrice Générale de l’Agence nationale pour le développement des zones oasiennes et de l’arganier (ANDZOA), Latifa Yaakoubi, a souligné que les zones de l’arganier font face à des défis cruciaux en matière de développement et de préservation, notant qu’il est impératif d’harmoniser le développement humain, les activités économiques et la préservation de l’écosystème.

Selon Mme Yaakoubi, un programme intégré est crucial pour répondre à ces enjeux, car la durabilité est devenue essentielle, en particulier en raison des changements climatiques et des pratiques agricoles évoluant.

La concertation, la sensibilisation et la recherche scientifique sont au cœur des stratégies telles que le Plan Maroc Vert et la stratégie Génération Green. Cette recherche vise à développer des espèces résilientes et à adapter les pratiques agricoles à l’arganier, a-t-elle relevé.

Depuis le lancement du programme d’arganiculture en 2012, a-t-elle poursuivi, la recherche scientifique a été essentielle pour développer des pratiques agricoles spécifiques à l’arganier, et grâce à ces efforts, 10.000 hectares d’arganiers ont déjà été plantés, et un programme ambitieux de plantation de 50.000 hectares est prévu dans le cadre de la stratégie agricole Génération Green.

Au SIAM, l’huile d’argan marocaine n’est pas seulement un joyau étincelant, mais un symbole vibrant de la richesse culturelle et de la passion des artisans du Maroc. Chaque rencontre à cet événement ouvre une porte vers un univers fascinant à explorer, où les histoires se mêlent à l’arôme enivrant de l’arganier, invitant chacun à réfléchir sur le lien intime entre l’homme et la nature, et sur la valeur précieuse de la persévérance et de l’engagement envers notre environnement.