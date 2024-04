Santé au Maroc : plus de 5 millions de personnes admises aux urgences par an

Le ministre de la Santé et de la Protection sociale, Khaled Ait Taleb, a indiqué, hier, lors de la séance des questions orales de la Chambre des Conseillers, que les services d’urgence accueillent chaque année plus de 5 millions et demi de personnes, précisant que 80% de ces cas se dirigeaient vers les urgences suite au déficit enregistré dans les autres services de santé.

Ait Taleb a notamment souligné la nécessité de pouvoir fournir la médecine d’urgence dans toutes les régions du Maroc, afin de mettre fin aux problèmes liés à l’accumulation de patients d’une région dans une autre. Comme il a appelé à la formation des ressources humaines suffisantes pour travailler dans ce domaine.

Pour rappel, l’Association marocaine de médecine d’urgence avait révélé, lors d’une réunion tenue à Rabat en octobre 2022, que le Maroc ne compte que 20 médecins spécialistes dans ce domaine, malgré son émergence il y’a plus de 20 ans.