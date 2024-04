Programme SMART Tourisme : les projets d’animation et de loisirs en tête

Le déploiement du programme d’appui aux TPME touristiques de la région Souss-Massa s’est soldé par la sélection de 99 projets. L’investissement prévisionnel est de l’ordre de 197 MDH, accompagné d’une subvention de 38 MDH. En termes de filières, la majorité des projets étaient orientés vers l’animation et les loisirs lors du premier appel à projets, ce qui répond aux attentes du programme.

Née de la vision de soutien aux TPME touristiques de la région, la SDR «Souss-Massa accompagnement et renforcement des TPME» (SMART-Tourisme) a franchi un nouveau palier à travers le lancement du second appel d’offres (du 15 février au 15 avril 2024) de son programme SMART tourisme dédié à l’accompagnement et l’appui aux TPME touristiques. Conçu pour promouvoir l’entrepreneuriat et l’investissement dans le secteur touristique au sein de la région d’Agadir Souss-Massa, ce nouveau chapitre s’inscrit dans la continuité de la démarche de soutien à l’entrepreneuriat et à l’investissement à travers le ciblage de sept filières, afin de développer l’expérience touristique.

De ce fait, il a été impératif d’accélérer le développement de cette forme de tourisme en ciblant les TMPE touristiques qui souhaitent mener un programme de transformation visant la mise à niveau de leur structure et l’amélioration de leur compétitivité.

Dans le détail, il s’agit de la création d’activités de loisirs et d’animation afin de diversifier l’offre au niveau de la région en visant l’appui à l’animation et à l’innovation touristique au sein de la filière de l’hébergement touristique, des réceptifs et agences de voyage et des opérateurs d’animation et de loisirs. L’objectif est également de dynamiser le segment du sport et du bien-être, la restauration touristique et les guides de tourisme en plus du transport touristique.







Premier appel à projets : la sélection de 99 projets

Actuellement, le déploiement du programme d’appui aux TPME touristiques de la région Souss-Massa s’est soldé par la sélection de 99 projets par la Commission Locale de Sélection (CLS) instituée dans le cadre du premier appel à projets dudit programme.

Dans ce sens, l’investissement prévisionnel est de l’ordre de 197 MDH, accompagné d’une subvention de 38 MDH sachant bien que l’objectif du programme a été d’accompagner 150 TPME touristiques d’ici 2025. Cette enveloppe budgétaire contribuera à la réduction des barrières financières à l’entrée pour les entrepreneurs surtout pour la réalisation de projets d’animation et d’innovation en tourisme.

Dans le détail, en termes de filières, la majorité des projets s’orientent vers l’animation et les loisirs ce qui répond aux attentes du programme. En parallèle, une attention particulière a été portée aux programmes d’investissement, notamment le plan de financement (Capex) des porteurs de projet.

Pour rappel, les projets sélectionnés dans le cadre du programme bénéficient d’un accompagnement et d’un soutien à la fois technique et financier. Un accompagnement et des primes d’investissements et subventions, allant de 10% à 50% du montant de l’investissement, sont prévues dans le cadre de ce programme d’appui. La première édition de l’appel à projets (AAP) a suscité l’intérêt de 1190 candidats.

Au 30 mars 2023, date de clôture de l’appel à projets, 254 porteurs de projet ont pu satisfaire les conditions administratives exigées par le règlement y afférent. La Commission locale de sélection (CLS) a traité 254 candidatures (portant sur la création de nouvelles entreprises et la transformation d’entreprises existantes). Par la suite, la CLS a entériné la sélection des 99 projets précités.



L’exercice 2024 sera ponctué par le lancement d’autres projets

L’exercice 2024 sera ponctué par le déploiement du programme d’appui aux TPME touristiques et par l’exécution des projets affectés à SMART Tourisme dans le cadre du PDR et de la feuille de route du tourisme à l’horizon 2026, tout en déployant d’autres projets. Il s’agit d’appuyer le développement du tourisme régional, notamment la formation des ressources humaines des entreprises touristiques et hôtelières de la région d’Agadir Souss-Massa ainsi que le lancement de la composante liée à la création de TPME touristiques, du programme Économie bleue avec la Banque mondiale et le ministère des Finances.

Parmi les projets qui seront aussi activés figure le lancement d’un projet d’Écolabel dédié aux activités et services touristiques, avec la contribution de la Banque Mondiale à travers le programme «Économie bleue». Par ailleurs, en ce qui concerne le volet formation, la SDR SMART Tourisme a procédé en 2023 à la création d’un référentiel de qualité par filière.

Dans la perspective de renforcement des canaux de distribution et de commercialisation des produits et prestations offertes par les TPE-PME touristiques de la région Souss-Massa, la SDR a lancé également un appel à projets pour la mise en place d’une plateforme de commercialisation et de mise en réseau de ces TPE-PME.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO