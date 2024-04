Kenza Gassib: “La banque de projets proposera des écosystèmes d’investissement appartenant à une palette de secteurs stratégiques”

Kenza Gassib, directrice générale du CRI de la région Souss-Massa, dresse le bilan de la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle (PAI) et de son apport à l’industrialisation de la région. Elle évoque aussi la banque de projets du CRI Souss-Massa qui va accompagner cet élan, à travers la mise en place de 30 écosystèmes d’investissement potentiels couvrant une variété de secteurs d’activité.

La région a fait le parti de l’industrialisation depuis de la mise en œuvre de la déclinaison régionale du PAI. Quel bilan dressez-vous de ce volet durant les trois dernières années ?

Avec un investissement prévisionnel de 19,57 MMDH, la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle (PAI) de Souss-Massa témoigne d’un véritable élan de développement de la région. À travers ce plan, 383 nouveaux projets industriels ont vu le jour, promettant la création de 38.581 emplois directs.

L’agroalimentaire se distingue avec 160 projets générant, à eux seuls, 17.592 emplois directs dont 2.962 déjà effectifs. Le développement d’autres secteurs vitaux s’accélère aussi, notamment l’automobile, la construction navale, la chimie, la plasturgie, les matériaux de construction et l’offshoring. Chacun de ces secteurs joue un rôle crucial dans l’économie de la région, contribuant non seulement à diversifier l’offre industrielle, mais aussi à renforcer la compétitivité et la spécialisation du tissu économique de la région Souss-Massa.

Grâce à cette politique industrielle intégrée et aux efforts conjoints des partenaires régionaux, la région Souss-Massa affirme sa vocation industrielle et est prête à relever les défis de l’avenir tout en maximisant son potentiel économique au service du développement et de l’emploi.







Après l’alignement structurel des CRI, ces derniers sont passés à la vision 3.0. Quel sera l’apport de cette démarche sur la facilitation de l’acte d’investir au sein de la région ?

Cette démarche ambitieuse vise à moderniser et à dynamiser le rôle des CRI dans le paysage économique. En effet, elle entend renforcer leur positionnement en tant qu’acteurs clés de la promotion des investissements et du développement régional.

Plus spécifiquement, cette réforme a pour but de créer un environnement plus propice à l’investissement, de favoriser une croissance économique soutenue et de stimuler la création d’emplois à travers tout le territoire national. Cette vision témoigne de l’engagement continu du Maroc envers une croissance économique durable et inclusive, alignée sur les aspirations et les objectifs de développement du pays.



À l’instar des autres CRI, celui d’Agadir Souss-Massa a conçu sa banque de projets constituée de plusieurs écosystèmes d’investissement répartis sur l’intégralité du territoire régional. Quels sont les contours de cette banque de projets ?

La vision du CRI Souss Massa s’articule autour du développement d’une offre régionale intégrée, englobant une diversité d’acteurs économiques, dans le but de stimuler une dynamique économique soutenue et d’assurer la pérennité des projets proposés. En accord avec cette vision, la banque de projets du CRI Souss-Massa s’emploie à définir 30 écosystèmes d’investissement potentiels, couvrant une variété de secteurs d’activité. La notion d’«écosystème d’investissement» implique un ensemble de projets interconnectés opérant dans un même secteur, et contribuant à une même chaîne de valeur.

Chaque écosystème d’investissement proposé devra comprendre au minimum un projet structurant clé et un projet connexe porté par une TPME. Ces deux projets seront intrinsèquement liés par le biais de la sous-traitance, permettant ainsi de créer une chaîne de valeur intégrée pour chaque écosystème. La banque de projets du CRI Souss-Massa proposera des écosystèmes d’investissement appartenant à une palette de secteurs stratégiques, comprenant notamment l’agro-industrie, les industries métalliques et métallurgiques, la plasturgie, la chimie et la parachimie, l’écosystème pharmaceutique et santé, les mines ainsi que les énergies renouvelables.

En effet, chacun de ces secteurs représente une opportunité significative de développement économique pour la région. En favorisant la création d’écosystèmes d’investissement intégrés, le CRI Souss-Massa ambitionne de catalyser la croissance économique, d’encourager l’innovation et de garantir la prospérité à long terme pour la région du Souss-Massa.



La région dispose déjà d’une offre dédiée en matière de foncier industriel. Quel bilan dressez-vous de la structuration de cette offre à la fois en matière d’attribution et de valorisation ?

Au cours des dernières années, la région Souss-Massa s’est positionnée sur le développement de l’industrie en tirant profit des acquis de la déclinaison régionale du Plan d’accélération industrielle (PAI). Cette période a été marquée par des avancées significatives, notamment avec le plein succès des parcs industriels intégrés, partie I et II, qui affichent aujourd’hui des taux d’affectation de 100%. Pour le Parc industriel intégré Agadir – PIIA (Partie I), nous observons une prédominance de l’écosystème des matériaux de construction, un écosystème émergent du PAI, tant en termes de nombre de projets, d’investissement que de création d’emplois.

Cette prédominance peut être interprétée comme une indication de polarisation des investissements au sein du PIIA I. Pour la partie II du PIIA, l’écosystème de la chimie prend le devant en nombre de projets, tandis que la création de valeur et d’emplois est répartie entre cet écosystème, les matériaux de construction, et la plasturgie, reflétant une diversification appréciable de notre tissu industriel.

S’agissant du parc Haliopolis, il se distingue également par un taux d’occupation élevé pour les lots industriels, positionnant le parc comme le premier dédié aux industries de la pêche et l’agroalimentaire au niveau national, soulignant notre capacité à innover et à nous spécialiser dans des secteurs à forte valeur ajoutée.

Concernant la Zone d’accélération ndustrielle (ZAI), l’installation d’une locomotive du secteur automobile, capable de créer jusqu’à 3.000 emplois, illustre notre capacité à attirer des investissements stratégiques et à contribuer significativement à l’emploi régional. Ces réalisations témoignent de l’engagement profond de la région Souss-Massa envers l’industrialisation, illustrant les efforts collectifs de notre écosystème d’investissement. Notre ambition ne s’arrête pas là ; nous sommes résolus à poursuivre notre travail acharné pour contribuer activement à la réalisation des objectifs royaux, visant 550 MMDH d’investissement et la création de 500.000 emplois au niveau national. La région Souss-Massa vise avec détermination un rang élevé au palmarès industriel national, reflétant notre volonté de jouer un rôle central dans l’essor économique du Maroc.



Comment évaluez-vous l’offre d’accompagnement du CRI en faveur des investisseurs, porteurs de projet et entrepreneurs?

Le CRI SM préconise une approche centrée sur le client, offrant un service digitalisé et assurant un accompagnement de bout en bout des investisseurs, porteurs de projet et entrepreneures. Le CRI se positionne fermement comme un partenaire incontournable, offrant une panoplie de services pour soutenir et faciliter le parcours entrepreneurial. Tout d’abord, le CRI-SM joue un rôle de guichet unique dans l’orientation aux incitations financières et non financières régionales et nationales.

Cette orientation est renforcée par une assistance dédiée aux démarches administratives liées à la création d’entreprise, facilitant ainsi le processus de mise en place des projets. La fiabilisation des business plans constitue un volet crucial de l’accompagnement offert.

En débutant par l’assistance dans la conception du business model jusqu’à la consolidation et l’optimisation des plans d’affaires, l’objectif est de renforcer leur crédibilité et leur viabilité. Nous offrons aux investisseurs un ensemble de services pour les aider à naviguer à travers les procédures d’autorisation et les actes administratifs requis par la loi, tout en mettant l’accent sur la digitalisation et la simplification de ces processus.

De plus, nous assurons un suivi attentif des décisions prises par la Commission régionale unifiée d’investissement. Ce n’est pas tout: le CRI Souss-Massa accompagne également les très petites, petites et moyennes entreprises (TPME) en difficulté, ainsi que celles désireuses de développer leurs activités. Cette démarche proactive permet de soutenir la croissance et la pérennité des entreprises locales. En outre, le CRI favorise la mise en relation avec les différents acteurs de l’écosystème entrepreneurial. Cette mise en réseau permet aux entrepreneurs de bénéficier d’un échange enrichissant, de partager des expériences et d’ouvrir de nouvelles opportunités.



Qu’en est-il des programmes d’accompagnement destinés aux entrepreneurs ?

Parallèlement à la mise en place d’une multitude de programmes et diversification des offres d’accompagnement, le CRI-SM souhaite métamorphoser l’écosystème d’accompagnement entrepreneurial à travers le déploiement du Programme «ABRID» lancé en collaboration avec divers partenaires publics et privés pour édifier un écosystème équilibré et synergique.

Cette approche inclusive répond aux besoins du public cible à toutes les étapes de leur parcours entrepreneurial, quel que soit le stade de maturité de leurs idées de projet ou de développement de leur entreprise. Structuré en trois phases distinctes, ABRID Anime vise à inculquer l’esprit entrepreneurial aux aspirants entrepreneurs à travers une série de formations, d’ateliers et de conférences. ABRID Incube, quant à lui, offre un pack d’incubation sur mesure aux porteurs de projets et startups innovantes, fournissant notamment des espaces de travail, de la formation, du conseil et du réseautage.

Enfin, ABRID Accélère se concentre sur le développement des autoentrepreneurs, TPE et coopératives, en mettant l’accent sur la stratégie, l’opérationnel et le financement. Le Programme «ABRID» positionnera le CRI-SM au cœur de l’écosystème entrepreneurial régional et renforcera la synergie entre les différents programmes et acteurs de la Région SM. Financé par le Conseil de la Région de Souss-Massa, «ABRID» vise, via la première édition, à sensibiliser 5.250 étudiants, stagiaires, unités informelles et jeunes porteurs de projet aux opportunités offertes par l’entrepreneuriat, et à accompagner 535 porteurs de projet et entrepreneurs. En plus du Programme «ABRID», lancée l’année précédente, l’offre «ABRID Intelaka» a réussi à sensibiliser plus de 1.000 personnes au Programme intégré d’appui et de financement des entreprises (PIAFE).



Quel bilan tirez-vous de ce programme ?

À fin décembre 2023, plus de 250 porteurs de projets et entrepreneurs ont bénéficié d’un accompagnement, sous forme de formations ayant un impact positif sur la formalisation, la structuration, le financement et la création d’emplois dans le cadre du PIAFE. Ces résultats dépassent largement les attentes et sont porteurs de promesses jusqu’à la fin de l’année 2024. En vue de digitaliser l’offre du CRI, la plateforme d’accompagnement, intégrée au pack ABRID Animation, propose un portail numérique baptisé «La plateforme ABRID».

Son objectif est de devenir un guichet unique pour les porteurs de projets et de toutes personnes à la recherche d’informations sur l’entrepreneuriat et l’accompagnement dans la région de Souss Massa. Cette plateforme rassemblera divers acteurs partenaires, tels que les structures d’accompagnement, les incubateurs, les accélérateurs, ainsi que toutes les parties prenantes de l’écosystème entrepreneurial, créant ainsi un hub régional de l’entrepreneuriat. Toujours dans le cadre de l’amélioration de sa stratégie de digitalisation et de simplification des procédures, le Centre régional d’investissement de Souss-Massa envisage de mettre en place, en complément de la plateforme ABRID, une solution numérique permettant aux porteurs de projets, aux TPE/PME et aux investisseurs de bénéficier d’un accompagnement à distance à travers différents parcours, notamment celui de l’élaboration de leur business plan via une plateforme interactive.

Cette initiative vise à dématérialiser les services d’accompagnement grâce à la création de la «Plateforme d’accompagnement du CRI SM». En résumé, l’offre d’accompagnement du CRI Souss-Massa est complète, structurée et adaptée aux besoins diversifiés des porteurs de projets, entrepreneurs et investisseurs. Elle illustre parfaitement l’engagement du CRI en tant que partenaire incontournable pour le développement économique et entrepreneurial de la région.

Yassine Saber / Les Inspirations ÉCO