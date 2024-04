Salon du livre d’Oujda : une 4ème édition sur fond de musique Gharnati

En grande pompe, la 4ème édition du Salon maghrébin du livre (lettres du maghreb), qui se déroule du 17 au 21 avril dans la capitale de l’Oriental, a été inaugurée par Mouad Jamai, Wali de la région de l’Oriental et Gouverneur de la préfecture d’Oujda-Angad, Sabah Bay Bay, directrice régionale de la culture, Mohammed Mbarki, président du Salon, ainsi que plusieurs personnalités publiques et culturelles de la région. Lors de son allocution d’ouverture, Mouad Jamai a mis en exergue la fierté de la ville d’Oujda d’organiser un tel Salon tout en rappelant son historique culturel glorieux.

Pour sa part, Jalil Bennani, Fondateur et Commissaire du Salon, a notamment évoqué la vocation maghrébine de la ville de Oujda en indiquant l’ambition du Salon de « porter une réflexion dans l’international ». S’exprimant sur la thématique principale de cette 4ème édition, « L’écriture et le temps », Jalil Bennani nous a indiqué que « le temps influe sur l’écriture et qu’elle n’est pas séparable de lui ». Il fait notamment la différence entre l’écriture temporelle et celle intemporelle en concluant que « l’écriture porte la marque du temps ». (voir vidéo)

Anthologie

Par ailleurs, cette journée inaugurale a été marquée par la performance de l’orchestre Gharnati de la ville de Oujda qui n’a pas manqué de susciter l’émoi de l’assistance. Sur ce sujet, le Wali de la région de l’Oriental a annoncé le projet de la réalisation d’une Anthologie dédiée à la musique Gharnati, notamment via un coffret digital à l’image de celle de la musique andalouse.





Les jeunes ont également été célébrés lors de cette première journée via la remise des prix du concours de lecture à voix haute dans les catégories arabe, français et anglais.

Pour rappel, plus de 30 éditeurs et de 200 participants, issus de plus de 18 nationalités, seront présents tout-au-long des 4 jours de ce Salon international qui prévoit 19 tables rondes, 3 hommages et 20 signatures de livres.

Ahmed Benabdeljalil