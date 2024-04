Maroc : le prix de la viande rouge atteint 120dh/kg, une parlementaire réagit !

Nadia Touhami, membre du Parti du Progrès et du Socialisme (PPS) au Parlement, a soulevé ce mercredi la question de l’augmentation constante des prix de la viande rouge intervenue juste après la fin du mois de Ramadan.

La députée a adressé une lettre écrite au ministre de l’Agriculture et du Développement Rural, de la Pêche Maritime et des Eaux et Forêts dans laquelle elle tire la sonnette d’alarme face à cette hausse sans précédent.

En effet, les prix de la viande de mouton ont atteint 120 dirhams/kilogramme, tandis que ceux de la viande de bœuf ont atteint 90 dirhams par kilogramme. La députée a exprimé des doutes sur une probable baisse des prix dans les prochaines semaines malgré les subventions à l’importation accordées par l’État.

La députée a également souligné que, malgré les mesures gouvernementales telles que les exemptions fiscales et le soutien continu pour encourager les importations, il existe une crainte de voir ces augmentations de prix se poursuivre pendant l’été, période souvent marquée par des festivités accrues parmi les Marocains. Elle a appelé à l’adoption immédiate de mesures gouvernementales afin de maintenir la stabilité des prix et garantir la disponibilité de la viande à des prix raisonnables pour les consommateurs.





Nadia Touhami a enfin demandé quelles sont les mesures et les actions urgentes que le ministère de l’Agriculture prévoit de prendre pour assurer le pouvoir d’achat des Marocains.