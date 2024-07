Les prix de la viande rouge poursuivent leur hausse

Par LeSiteinfo avec MAP

Les prix de la viande rouge poursuivent leur tendance haussière sur les marchés, malgré les mesures gouvernementales visant à renforcer l’offre afin de faire baisser les prix.

Dans ce contexte, le groupe Progrès et Socialisme de la Chambre des Représentants a mis en lumière cette hausse « sans précédent » du prix de la viande rouge, appelant le gouvernement à intervenir rapidement, notamment en pleine saison estivale, et un mois après Aïd Al-Adha, à l’heure où les bouchers reprennent leur activité normale.

Selon le journal arabophone Al Akhbar, le prix de viande ovine a atteint 150 dirhams le kilo dans la ville de Rabat, et ce prix est susceptible d’augmenter compte tenu de la demande croissante en été en raison du grand nombre de mariages et de fêtes, outre le début précoce des préparatifs cette année pour l’Aïd Al-Adha, où de grands commerçants et kessabas (éleveurs) achètent et collectent des petits agneaux sur les marchés pour les engraisser et les revendre lors du prochain Aïd Al-Adha.