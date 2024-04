Les enseignants reprennent leurs grèves !

La coordination nationale du secteur de l’enseignement a annoncé qu’une grève nationale sera tenue le lundi 22 avril.

Ce nouveau mouvement protestataire e a été initié suite à la sourde oreille du ministère de l’Education nationale à l’encontre de certains dossiers et revendications, dont le volet des enseignants suspendus. A partir de mardi, des sit in de protestation sont prévus au sein des établissements scolaires. Des manifestations sont également programmées les mercredi 17 et jeudi 18 avril face aux délégations de l’Education nationale.

Par ailleurs, une conférence de presse sera tenue le vendredi 19 avril. Le lundi 22 avril, un sit in est prévu à partir de 14 heures devant le Parlement. Les manifestants tiendront une marche, par la suite, vers le ministère de l’Education nationale.

Rappelons que le ministère de l’Éducation nationale a annoncé, mardi, que l’augmentation de 750 DH mensuelle (1ère tranche) des salaires des enseignants sera versée en même temps que les salaires du mois d’avril, avec effet rétroactif à compter de janvier 2024.





Cette opération intervient après l’achèvement de toutes les démarches et procédures nécessaires, en coordination entre les services compétents du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports et du ministère de l’Économie et des Finances, précise le ministère dans un communiqué.

Cette augmentation s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des accords des 10 et 26 décembre 2023 entre le gouvernement et les syndicats de l’enseignement les plus représentatifs, qui prévoient une augmentation générale des salaires de l’ensemble du personnel de l’enseignement d’un montant mensuel net de 1.500 dirhams, à verser en deux tranches (1er janvier 2024 – 1er janvier 2025), ajoute la même source.

H.M.