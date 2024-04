Aïd Al-Fitr : le marché des vêtements s’anime

Par LeSiteinfo avec MAP

À l’approche de l’Aïd Al-Fitr, le marché de l’habillement s’anime d’une effervescence singulière, offrant une opportunité commerciale florissante pour les vendeurs et un éventail de choix pour une clientèle de plus en plus exigeante.

Du rouge écarlate au bleu royal, en passant par le vert émeraude et le rose saumon, une symphonie de teintes anime les étals et les boutiques, dans un spectacle visuel étourdissant qui stimule l’économie nationale.

À l’ancienne Medina de Rabat, les voix des acheteurs et des vendeurs résonnent, témoignant de l’importance de cette période de forte affluence, considérée également comme une aubaine pour les petits artisans et les fournisseurs locaux.

Une foule de clients se presse devant les magasins et les centres commerciaux de la capitale pour s'offrir des habits traditionnels ou modernes pour cette fête spéciale.





« Aïd Al-Fitr est notre moment de l’année le plus important », confie à la MAP Lamia, couturière, précisant que cette période spéciale de l’année constitue pour elle une occasion unique de présenter ses nouvelles créations imprégnées de dévouement et de passion.

“En tant que jeune couturière, Aïd al-Fitr représente pour moi un moment où je peux non seulement partager ma passion pour la couture, mais aussi développer mon entreprise et rencontrer de nouveaux clients. C’est pourquoi je m’efforce de créer des collections spéciales, qui répondent aux besoins et attentes de mes clients”, poursuit-elle avec enthousiasme.

Pour Ali, vendeur d’accessoires, Aïd Al-Fitr est bien plus qu’une fête religieuse, « c’est une occasion de célébrer la beauté et la diversité de notre culture, et mes accessoires sont un moyen pour les gens d’exprimer leur individualité et leur style unique”.

Ali, dont l’étal déborde de bijoux étincelants, de sacs à main élégants et d’écharpes somptueuses, indique qu’il s’efforce toujours de proposer une sélection variée de produits de qualité, allant des pièces classiques aux créations plus audacieuses, apportant ainsi une dimension supplémentaire à l’expérience de shopping de l’Aïd.

Par ailleurs, beaucoup de vendeurs, conscients de l’évolution des habitudes d’achat, ont choisi d’exposer leurs produits en ligne pour le plus grand plaisir des consommateurs.

« Nous avons lancé notre boutique en ligne cette année, ce qui nous a permis de toucher un public plus large et d’offrir une expérience d’achat pratique à nos clients », explique Ahmed, propriétaire d’une boutique de vêtements traditionnels, précisant que ses collections sont désormais accessibles à tous, que ce soit en boutique ou à travers les réseaux sociaux.

Ahmed relève aussi que la digitalisation du shopping a ouvert de nouvelles opportunités, notamment pour les petits artisans et les fournisseurs locaux, notant que, grâce à la vente en ligne, la plupart des vendeurs ont pu élargir leur clientèle, atteignant des personnes qui n’auraient peut-être jamais eu la chance de découvrir leur travail autrement ».

Les parents, quant à eux, sont confrontés à leur propre dilemme devant la multitude de choix proposés. Chacun s’engage dans cette période à la recherche de belles tenues pour ses enfants, tout en veillant à trouver l’équilibre qualité/prix le plus optimal.

« Le shopping de l’Aïd revêt une importance particulière pour moi. Je suis constamment à la recherche de bonnes affaires et de réductions afin de pouvoir offrir à mes enfants des vêtements qui leur plaisent sans pour autant dépasser mon budget », indique Fatima, mère de deux filles.

Les parents, toujours prêts à sacrifier leur propre confort pour voir briller les yeux de leurs petits, parcourent les allées du marché avec attention, guidés par le désir de rendre cette fête spéciale et mémorable pour leurs enfants.

Les préparatifs pour l’Aïd Al-Fitr battent actuellement leur plein, et le marché de l’habillement se transforme en un centre économique florissant, où la richesse culturelle et la prospérité commerciale se mêlent harmonieusement, tant dans les boutiques traditionnelles que sur les plateformes numériques.

Cette symphonie de couleurs n’est pas seulement une célébration de la tradition, mais aussi un témoignage de l’adaptabilité et de l’innovation du tissu socio-économique marocain.