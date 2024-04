Aid El Fitr 2024 au Maroc: la date selon le centre international d’astronomie

Même si les calculs astronomiques permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu. Et c’est le ministère des Habous et des Affaires islamiques qui annonce officiellement la date de Aïd El Fitr au Maroc.

Selon le centre international d’astronomie, qui est basé à Abu Dhabi, la lune sera visible à l’œil nu après le coucher de soleil du mardi 9 avril 2024 au Maroc. Ainsi, Aïd El Fitr sera normalement célébré le mercredi 10 avril dans le Royaume et dans d’autres pays arabes.

Contacté par Le Site info, Zakaria Guelzim, astronome amateur, a expliqué que la nouvelle lune astronomique aura lieu le lundi 8 avril 2024 à 18h21 TU et coïncidera avec une éclipse totale du soleil au Mexique, aux Etats-Unis et au Canada. «Ce jour-là, la lune ne pourra être observée nulle part dans le monde. Elle sera toutefois visible le mardi 9 avril 2024 en Europe, en Afrique et en Amérique. Le mercredi 10 avril, la lune sera observée dans le monde entier», explique Guelzim.

Au Maroc, la lune sera visible à l’œil nu après le coucher de soleil du mardi 9 avril 2024. Ainsi, Aïd El Fitr sera célébré le mercredi 10 avril dans le Royaume, selon Guelzim.





H.M.