Un centre dédié aux enfants autistes inauguré à Benguérir

Par LeSiteinfo avec MAP

La cérémonie d’inauguration d’un centre dédié aux enfants autistes, une structure sociale visant à garantir de multiples services importants au profit de cette catégorie, a eu lieu, mardi à Benguérir, chef-lieu de la province de Rehamna.

L’inauguration de cet établissement, qui s’est déroulée en présence de la ministre de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, Awatif Hayar, et du gouverneur de la province de Rehamna, Aziz Bouignane, intervient à l’occasion de la Journée nationale des personnes en situation de handicap, et coïncide avec la célébration de la Journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme.

Erigé sur une superficie de 8.792 m2, le Centre a été réalisé dans le cadre du programme de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (INDH) relatif à l’accompagnement des personnes en situation de précarité, pour un investissement estimé à 3,5 millions de DH.

Cette structure traduit les efforts visant à sensibiliser sur l’autisme et à apporter le soutien nécessaire aux enfants, aux personnes atteintes de cette maladie et à leurs familles, en leur garantissant les soins médicaux et éducatifs nécessaires afin de faciliter leur insertion dans la société.





Le Centre, qui accorde une attention particulière à l’amélioration de la qualité de vie de cette catégorie, œuvre à fournir des services multiples et importants tels que la psychomotricité, les cours d’éducation spécialisée et le soutien psychologique, outre des ateliers d’artisanat.

Cette structure, dont la gestion est assurée par l’Association « Taouam » pour autisme, en partenariat avec l’Entraide Nationale, accueille une cinquantaine d’enfants. Elle comprend des Classes d’éducation spécialisée, des Salles de repos, de premiers soins, de psychomotricité, deux autres Salles multidisciplinaire et d’orthophonie, une cuisine, des espaces de réception et de jeux ainsi que des blocs sanitaires.

À cette occasion, Mme Hayar a relevé que son Département a contribué à ce Centre dédié aux enfants autistes, à travers la subvention accordée à l’association chargée de sa gestion, rappelant la convention de partenariat conclue entre le ministère de la Solidarité, de l’Insertion sociale et de la Famille, et le ministère de l’Education Nationale, du Préscolaire et des Sports, portant sur l’insertion des enfants autistes au sein du système éducatif national, ainsi que le programme « Raafiq + », qui permet aux parents et aux professionnels de bénéficier d’une formation sur l’autisme.

Elle a également souligné que l’une des priorités du ministère, dans le cadre de la convergence avec les divers partenaires, notamment territoriaux, l’Initiative Nationale pour le Développement Humain et d’autres secteurs, demeure d’instaurer la justice spatiale afin que toutes les régions soient dotées d’un Centre de qualité dédié aux enfants autistes.

La ministre a, en outre, mis en avant les efforts consentis par le Royaume pour l’amélioration de la situation des personnes à besoins spécifiques, notant que depuis 2022, le gouvernement a alloué annuellement 500 millions de DH aux services sociaux, dans le cadre du Fonds d’appui à la protection sociale et à la cohésion sociale, en application des Hautes Orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, et conformément à la Haute Sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer cette catégorie.

Par la même occasion, la ministre a procédé à la remise d’équipements au profit des enfants à besoins spécifiques (fauteuils roulants électriques, masques de protection solaire).

Par la suite, Mme Hayar et la délégation l’accompagnant ont effectué une visite à Dar Talib et Taliba (Maison de l’Etudiante et de l’Etudiant) dans la commune territoriale N’Zalt Laâdam, construite en 2009 dans le cadre de l’INDH, où des explications été présentées sur la formation dans le domaine des langues vivantes sur la plateforme numérique de formation à distance « Altissia », et sur le projet d’évaluation des compétences des étudiants issus de la région Marrakech-Safi.

Par ailleurs, la ministre et le gouverneur de la province de Rehamna ont procédé à la signature d’une convention- cadre de partenariat visant à renforcer les services de Dours Talib et Taliba au niveau provincial, dans les domaines de l’animation sociale, éducative, culturelle et sportive.

Cette convention intervient dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie « Jisr pour un D éveloppement Social Inclusif, Innovant et Durable” 2022-2026.