Aïd Al-Adha 1445 : lancement de l’opération d’identification des moutons

Par LeSiteinfo avec MAP

L’Office National de Sécurité Sanitaire des Produits Alimentaires (ONSSA) a annoncé ce mardi le lancement de l’opération d’identification des ovins et des caprins destinés à Aïd Al-Adha 1445 (2024) sur l’ensemble du territoire national.

Lancée sous l’égide du Ministère de l’Agriculture, de la Pêche Maritime du Développement Rural et des Eaux et Forêts et réalisée gratuitement au profit de tous les éleveurs engraisseurs, cette opération tenue en partenariat avec l’Association nationale ovine et caprine (ANOC), consiste en la pose sur l’une des oreilles de l’animal, d’une boucle de couleur jaune qui porte un numéro de série unique à chaque animal portant la mention « عيد الاضحى », indique l’ONSSA dans un communiqué. Cette identification permet aux citoyens d’acquérir des animaux tracés, facilitant ainsi leur suivi en cas de besoin, souligne la même source. En plus de cette opération et à l’approche de Aïd Al-Adha, l’ONSSA renforce le contrôle et le suivi des préparatifs de cet événement qui comprend, notamment le contrôle de la qualité de l’eau d’abreuvement, de l’alimentation animale, des médicaments utilisés au niveau des élevages et des unités d’engraissement, ainsi que la circulation des déchets de volaille qui est conditionnée par l’obtention d’un laissez-passer auprès des services vétérinaires de l’ONSSA afin de suivre leur traçabilité.

Par ailleurs, il est à signaler que le suivi de l’état sanitaire est assuré en permanence par les services vétérinaires de l’ONSSA sur l’ensemble du territoire national, en étroite collaboration avec les vétérinaires sanitaires mandatés et avec le soutien des autorités locales.

A l’occasion de Aïd Al-Adha 1444 (2023), environ 6,8 millions de têtes d’ovins et de caprins ont été identifiées, rappelle le communiqué.