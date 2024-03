Prix des dattes: un commerçant fassi rassure (VIDEO)

Un commerçant à Fès a indiqué que les marchés de la ville, à l’approche du mois de Ramadan, connaissent une abondance en dattes marocaines, libyennes, égyptiennes, tunisiennes et algériennes.

Au micro de Le Site info, notre source précise que les prix sont à la portée de toutes les bourses, précisant qu’ils oscillent entre 15 et 100 dirhams le kilo. «Les consommateurs ont l’embarras du choix en terme de dattes locales et étrangère. L’offre dépasse la demande et répond à tous les budgets», a-t-il rassuré.

Rappelons que d’après les calculs astronomiques, le Ramadan débutera le mardi 12 mars 2024. La période de jeûne commence au début de la nouvelle lune et s’achève au début du cycle lunaire suivant. Même si les calculs permettent de connaître précisément le jour de la nouvelle lune, la tradition marocaine exige que l’astre soit observable à l’œil nu.

Comme d’habitude, l’annonce officielle sera faite par le ministère des Habous et des affaires islamiques après l’observation de la nouvelle lune.

H.M.