Collection Bleu : l’ATEC et TNC lancent une campagne révolutionnaire pour le 8 Mars

L’Association Tahadi pour l’Égalité et la Citoyenneté (ATEC), une structure associative, démocratique et indépendante qui assure depuis plus de 15 ans des missions de proximité afin de lutter pour les droits des femmes et des enfants, s’associe à TNC, l’agence spécialisée dans la création d’expériences de marques, pour lancer une campagne de sensibilisation sans précédent à l’occasion du 8 mars.

Le 8 mars, une opportunité commerciale

Le 8 mars, traditionnellement célébré comme la Journée Internationale des Droits des Femmes, est devenu une opportunité commerciale pour de nombreuses marques. C’est pourquoi L’ATEC et TNC ont uni leurs forces pour rappeler à tous que cette journée est avant tout un moment crucial pour mettre en lumière les défis et les luttes des femmes marocaines.

« La Collection Bleu : la mode qui ne devrait pas exister »

Intitulée « La Collection Bleu : La Mode qui ne devrait pas exister », cette campagne novatrice vise à détourner les codes commerciaux habituels du 8 mars. Elle prend la forme d’une fausse collection de mode appelée « La Collection Bleu », incitant le public à découvrir cette prétendue nouveauté avec un appel à l’action intriguant.

Cependant, au fur et à mesure que la campagne se déploie sur plusieurs canaux, dont la radio, les affichages extérieurs, les réseaux sociaux et même le cinéma, la véritable intention se révèle : la vraie Collection bleu est celle des bleus portés par 1 femme marocaine sur 3, victime de violences physiques et sexuelles.

« Nous voulons que les gens prennent conscience que derrière les tendances et les promotions du 8 mars se cachent des réalités souvent négligées », déclare Bouchra Abdou, directrice de l’ATEC. Et de rajouter : « la Collection Bleu symbolise les bleus, les marques invisibles laissées par les violences subies par de nombreuses femmes marocaines. Il est temps de donner une voix à ces femmes et de mettre fin à cette violence insensée ».

« Nous avons voulu highjacker les habitudes consuméristes qui se sont développées au fur et à mesure des années pour le 8 mars. En détournant ces habitudes, pour au final découvrir que cette collection n’est pas celle attendue, nous voulions rendre ce message encore plus fort et donner une amplification plus importante à l’ATEC qui depuis 15 ans aide les femmes à sortir du cycle de la violence », déclare Quods Ouaissi, Executive Creative Director de TNC.