Son parcours, sa vie de famille, ses ambitions… Les confidences de l’arbitre Bouchra Karboubi (VIDEO)

À l’occasion du 8 mars, qui correspond à la journée internationale des droits des femmes, Le Site Info met à l’honneur, dans son émission «Kissat Najahi», des femmes qui se sont distinguées dans divers domaines.

Bouchra Karboubi fait partie de ces femmes qui ont écrit leur nom en lettres d’or dans le monde du football national et continental. Au micro de Le Site info, la jeune femme de 37 ans, inspecteur de police, s’est livrée à cœur ouvert sur son enfance, sa vie familiale et professionnelle et ses ambitions.

A noter que Bouchra Karboubi est la première femme arabe à officier un match à la Coupe d’Afrique des Nations en tant qu’arbitre principale. Elle s’est distinguée en officiant également de nombreux matchs de football aux niveaux national et continental et a été la première femme marocaine à officier une finale de la Coupe du Trône de football, à l’occasion du duel pour le titre de la saison 2019-2020, entre l’AS FAR et le Moghreb de Tétouan, en mai 2022 à Agadir.

Bouchra a aussi officié lors de la Coupe du monde féminine 2023, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande du 20 juillet au 20 août.

Karboubi a, par ailleurs, reçu, le 10 janvier à Dubaï, le Prix Mohammed bin Rashid Al Maktoum de la créativité sportive, dans sa douzième édition, en tant que « Meilleur arbitre arabe de football ».

Ce prestigieux prix a été décerné à l’arbitre marocaine en reconnaissance de son leadership et de ses performances en tant qu’arbitre professionnelle ayant réussi à diriger avec brio des matches internationaux dans des compétitions de haut niveau.

