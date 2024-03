Séisme d’Al Haouz: Dislog Group et P&G reconstruisent deux écoles

En partenariat avec le ministère de l’Education nationale, du préscolaire et des sports, Dislog Group et P&G ont financé la reconstruction de deux écoles, endommagées par le séisme du 8 septembre, dans la province de Taroudant.

Les deux établissements scolaires, situés aux douars Fouzara et Afza, ont rouvert leurs portes samedi, en présence de représentants des autorités locales, de l’association des alumni de P&G Maroc, de Dislog Fondation pour les œuvres sociales, de l’association Rotary, du directeur régional du ministère, des enseignants et des élèves.

Dans une déclaration à Le Site info, Dina Slassi, chargée des œuvres caritatives de l’association des alumni de P&G Maroc, a indiqué que cette initiative vise à réduire l’impact du terrible tremblement de terre qui a touché la région et aider à rouvrir les écoles endommagées afin d’offrir aux élèves les conditions adéquates pour une bonne scolarité.

«La reconstruction des deux écoles, qui compte plus de 100 élèves chacune, a pris deux mois. Reconstruction des plafonds, rénovation des sols, aménagement de locaux sanitaires et d’un espace dédié au sport… Tout a été remis à neuf. Les murs ont également été repeints et une cour a été aménagée pour les récréations des élèves», a précisé Slassi, soulignant que les deux écoles bénéficieront aussi d’un matériel numérique.

Et d’ajouter que la reconstruction des deux établissements n’aurait pas pu être réalisée sans la contribution de Dislog Maroc et de P&G

