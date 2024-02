Bourita: « Les relations maroco-françaises sont appelées à se renouveler »

Par LeSiteinfo avec MAP

Les relations entre le Maroc et la France, qui sont « singulières, sans pareil et profondément ancrées dans l’histoire », sont appelées à se renouveler pour s’adapter aux différentes évolutions sur les plans bilatéral, régional et international, a déclaré, lundi à Rabat, le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita.

Fondées sur les intérêts mutuels dans différents domaines, Rabat et Paris entretiennent des relations d’Etat à Etat, lesquelles sont appelées à se renouveler dans le cadre de l’estime mutuelle et de la coordination étroite, a indiqué Bourita lors d’une conférence de presse conjointe à l’issue de ses entretiens avec le ministre français de l’Europe et des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, notant que la France est un partenaire privilégié du Maroc sur les plans politique, économique et humain.

Les relations bilatérales se trouvent « à un moment de renouvellement et de développement en termes de contenu, d’approches et d’acteurs pour être en phase avec les évolutions survenues sur la scène internationale et avec les changements que connaissent les deux pays », a-t-il ajouté.

Il a, en outre, fait remarquer que la visite au Maroc de Séjourné intervient dans le cadre de la ferme détermination du roi Mohammed VI et du président français Emmanuel Macron à impulser le partenariat stratégique bilatéral sur des bases fortes, en capitalisant sur les assises historiques et humaines solides auxquelles sont adossées ces relations, tout en tirant profit des acquis enregistrés dans le cadre de ce partenariat depuis des décennies.

Le ministre a, par ailleurs, relevé que le Maroc, à la faveur des réformes initiées sous l’impulsion du roi Mohammed VI, tant sur le plan politique qu’économique, se positionne désormais en tant qu’acteur fiable et crédible auprès de ses partenaires.

« Sous le leadership du roi, le Maroc est devenu un pôle de stabilité, une force politique et un acteur essentiel dans son environnement », a-t-il soutenu.

Bourita a, d’autre part, indiqué que les entretiens avec Séjourné ont été l’occasion d’évoquer les relations bilatérales en prévision des prochaines échéances entre les deux pays.

L’accent, a-t-il poursuivi, a été mis sur l’importance de préparer ces échéances en veillant à appuyer l’échange des visites ministérielles sectorielles et à scruter de nouveaux horizons pour la conclusion d’accords et d’initiatives susceptibles de raffermir ces liens pour amorcer un véritable tournant dans les relations bilatérales.

Les entretiens ont également porté sur les questions régionales, notamment la situation au Proche-Orient, les répercussions catastrophiques sur le plan humanitaire de l’agression israélienne contre Gaza, ainsi que sur les moyens à adopter, comme l’a souligné le roi, pour instaurer le cessez-le-feu, garantir l’acheminement des aides, favoriser la création des conditions d’un processus politique, le rejet du déplacement forcé des Palestiniens et la préservation de l’identité arabo-islamique d’Al Qods, a poursuivi le ministre.

Le Maroc met en garde contre les agissements et les décisions de nature à exacerber les tensions durant le mois de Ramadan autour de la mosquée Al-Aqsa dans la ville d’Al-Qods, a-t-il insisté à cet égard.

Bourita a indiqué, par ailleurs, avoir évoqué avec son homologue français les moyens de renforcer l’action commune en Afrique et dans la région du Sahel.

