Repenser l’enseignement supérieur : perspectives de leadership et d’innovation (VIDEO)

Innovation dans l’enseignement supérieur. La recette du leadership est le thème de la table ronde organisée par le groupe Horizon Press. L’occasion pour Olivier Aptel, Doyen et Directeur général de Rabat Business School (UIR) et Ahmed Ennasri – directeur académique de Rabat Business School (UIR) de revenir sur de l’écosystème de l’enseignement supérieur privé au Maroc et les pistes d’amélioration nécessaires.

Il a aussi été question de la place de l’innovation dans la conception des offres de formation en illustrant avec le cas de l’UIR qui a lancé la triple diplomation. Retrouver les détails dans notre édition du 16 février.