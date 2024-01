Mi-séance : la Bourse de Casablanca évolue sans tendance claire

Par LeSiteinfo avec MAP

La Bourse de Casablanca évoluait sans tendance claire jeudi à mi-séance, son indice phare, le MASI diminuant légèrement de 0,02% à 12.592,77 points (pts).

Le MASI.20, indice regroupant les 20 valeurs les plus liquides, évoluait à la hausse de 0,11% à 1.032,21 pts et le MASI.ESG, indice des entreprises qui recueillent la meilleure notation ESG, telle que publiée par Moody’s ESG Solutions, avançait de 0,09% à 937,58 pts.

Le MASI Mid and Small Cap, indice thématique qui calcule la performance des cours des petites et moyennes entreprises cotées à la Bourse de Casablanca, se bonifiait quant à lui de 1% à 1.047,85 pts. Aux valeurs individuelles, les plus fortes hausses étaient enregistrées par Alliances (+6,29% à 156,25 DH), Sonasid (+5,09% à 725 DH), Microdata (+4,92% à 679 DH), Jet Contractors (+2,86% à 320 DH) et Atlantasanad (+2,45% à 125,5 DH).

En revanche, IB Maroc.com (-6,9% à 22,01 DH), Stokvis Nord Afrique (-4,11% à 10,5 DH), Stroc Industrie (-3,93% à 28,81 DH), Wafa Assurance (-3,57% à 4.050 DH) et Sothema (-2,95% à 1.019 DH) accusaient les plus fortes baisses.