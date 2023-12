Vers une année blanche ? Ce qu’en pensent les enseignants (VIDEO)

Alors que les enseignants refusent de suspendre leur grève malgré l’accord signé entre le gouvernement et les syndicats, les parents d’élèves redoutent une année blanche.

Au micro de Le Site info, un enseignant a indiqué, à ce propos, que le ministère de l’Education nationale est le seul responsable de cette situation. «Seul le département de Benmoussa est capable de sauver l’année scolaire», a-t-il souligné.

Et d’ajouter que les enseignants ont toujours défendu l’école publique. «Le ministère n’a qu’à assumer les conséquences de cette année scolaire perdue», a-t-il martelé.

Notre interlocuteur a ainsi appelé les responsables à ouvrir le dialogue pour trouver des solutions à tous les dossiers en suspens des enseignants.

Rappelons que l’accord signé entre le gouvernement et les syndicats prévoit une augmentation générale des salaires de l’ensemble des femmes et des hommes de l’enseignement, tous corps et grades confondus, d’un montant mensuel net fixé à 1.500 dirhams, qui sera versé en deux tranches égales (1er janvier 2024 – janvier 2025).

H.M.