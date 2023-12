Pourquoi fait-il si froid au Maroc ?

Une vague de froid touche actuellement toutes les régions du Maroc, poussant les citoyens à se demander quelles en sont les causes.

À ce propos, Houssine Youabed, le responsable communication à la Direction de Météorologie nationale (DMN) a confié à Le Site info que les températures ont connu récemment une baisse considérable vu que c’est le début de l’hiver. «En cette période de l’année, la température du soleil n’est pas bien répartie, surtout que la journée est courte et la nuit est longue», explique Youaabed.

Le responsable a également souligné que la vague de froid se poursuivra et sera accompagnée de gelée locale sur les reliefs. «Les températures seront en baisse pendant la nuit et en début de journée. Les températures minimales seront de l’ordre de -05/02°C sur les Hauts plateaux Orientaux, l’Atlas et ses versants Est, de 05/12°C sur le littoral méditerranéen, les régions Nord et Centre, le Nord de l’Oriental et les provinces Sud, de 10/16°C sur les côtes Centre et Sud et de 01/06°C partout ailleurs», a noté Youaabed.

H.M.