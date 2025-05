Températures mondiales: des records prévus ces cinq prochaines années

Par LeSiteinfo avec MAP

Les températures mondiales devraient se maintenir à des niveaux record ou quasi record ces cinq prochaines années, ce qui accroîtra les risques climatiques et les répercussions du climat sur les sociétés, les économies et le développement durable, indique l’Organisation météorologique mondiale (OMM) dans son dernier bulletin publié mercredi.

D’après ce bulletin sur les prévisions annuelles à décennales du climat à l’échelle mondiale, la moyenne mondiale annuelle de la température à la surface du globe entre 2025 et 2029 devrait dépasser de 1,2 degré Celsius (°C) à 1,9 °C la moyenne des années 1850-1900.

De même, le rapport juge probable à 80 % qu’au moins une année entre 2025 et 2029 batte le record de l’année la plus chaude jamais enregistrée (actuellement détenu par l’année 2024). De plus, il est probable à 86 % qu’au moins l’une d’entre elles connaisse un dépassement de plus de 1,5 °C des valeurs préindustrielles. Ce bulletin ne contient pas de prévisions à l’échelle mondiale pour chaque année.

Selon le bulletin, il est probable à 70 % que le réchauffement quinquennal moyen de la période 2025-2029 dépasse 1,5 °C. Il s’agit donc d’une augmentation par rapport à la probabilité de 47 % figurant dans le rapport précédent (pour la période 2024-2028) et à la probabilité de 32 % mentionnée dans le rapport de 2023 (pour la période 2023-2027).

Chaque fraction de degré de réchauffement supplémentaire intensifie les vagues de chaleur, les précipitations extrêmes, les sécheresses intenses, la fonte des calottes glaciaires, de la glace de mer et des glaciers ainsi que le réchauffement des océans et l’élévation du niveau de la mer.

L’OMM prévoit ainsi que le réchauffement de l’Arctique devrait continuer à dépasser la moyenne mondiale et que les régimes de précipitations varient considérablement d’une région à l’autre, soulignant que l’année 2025 est une année cruciale pour l’action mondiale en faveur du climat.

« Nous venons de vivre les dix années les plus chaudes jamais enregistrées. Malheureusement, ce rapport de l’OMM ne laisse entrevoir aucun répit dans les années à venir, ce qui signifie que les répercussions négatives sur nos économies, notre vie quotidienne, nos écosystèmes et notre planète iront en augmentant », a déclaré la Secrétaire générale adjointe de l’OMM, Mme Ko Barrett, dans un communiqué.

« Il est essentiel de continuer de surveiller le climat et d’élaborer des prévisions climatiques pour donner aux décideurs des outils et des informations scientifiques qui faciliteront l’adaptation », a-t-elle ajouté.

Ce bulletin est élaboré par le Service météorologique du Royaume-Uni (Met Office), qui joue le rôle de Centre principal de l’OMM pour les prévisions climatiques annuelles à décennales. Il synthétise les prévisions des centres mondiaux de production désignés par l’OMM et d’autres centres participants.

S.L