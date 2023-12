Conseil de gouvernement : nouvelles nominations à de hautes fonctions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le conseil de gouvernement, réuni jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a examiné et approuvé des propositions de nomination à des fonctions supérieures, conformément aux dispositions de l’article 92 de la Constitution.

Au niveau du ministère de l’Agriculture, de la Pêche, du Développement rural, de l’Eau et Forêts, M. Noureddine Kassi a été nommé Directeur de l’Office régional de mise en valeur agricole de Souss-Massa, a indiqué le ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mustapha Baitas, lors d’un point de presse tenu à l’issue du Conseil.

Au niveau du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, MM. Ahmed Belmouden et Hamid Rguibi Idrissi ont été nommés respectivement Doyen de la Faculté des sciences d’Agadir et Directeur de l’Ecole Supérieure de Technologie de Laâyoune, tandis que M. Abdelilah Braksa a été nommé au poste de Doyen de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines Ain Chock de Casablanca.

Au niveau du ministère de la Transition énergétique et du Développement durable, M. Ali Al-Ghazi a été nommé directeur de la Centrale des achats et du développement de la région minière du Tafilalet et de Figuig, tandis qu’au niveau du ministère de Industrie et Commerce, M. Tarik Malki a été nommé Directeur Général du Groupe de l’Institut Supérieur de Commerce et d’administration des entreprises.