Éducation : les limites de la digitalisation (VIDEO)

Digitalisation de l’Éducation… C’est pour débattre du sujet que Les Inspirations ÉCO a organisé une table ronde qui a connu la participation de Ilham Laaziz, directrice du programme GENIE au sein du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Kenza Bouziri, directrice Communication Corporate & RSE – inwi, Lamia Outgenza, directrice générale d’International Education Group (IEG), Salma Karim, chef du département Capital humain et Innovation – Agence de développement du digital, et Otman Harrak, general manager ALX Morocco, co-fondateur de Pip Pip Yalah et de Popcard.

Lors de tout changement, des craintes et des inquiétudes se manifestent. Dans le cas de la digitalisation de l’éducation, le rôle de l’enseignant suscite le débat. Mais les expériences ont prouvé qu’en dépit des avancées, l’humain reste irremplaçable, et davantage encore dans ce secteur vital. Pour surfer sur la vague, miser sur la formation demeure donc la clé.