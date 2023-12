Éducation et digitalisation: quid de la protection des données ? (VIDEO)

Digitalisation de l’Éducation… C’est pour débattre du sujet que Les Inspirations ÉCO a organisé une table ronde qui a connu la participation de Ilham Laaziz, directrice du programme GENIE au sein du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Kenza Bouziri, directrice Communication Corporate & RSE – inwi, Lamia Outgenza, directrice générale d’International Education Group (IEG), Salma Karim, chef du département Capital humain et Innovation – Agence de développement du digital, et Otman Harrak, general manager ALX Morocco, co-fondateur de Pip Pip Yalah et de Popcard.

Dans cet extrait, Kenza Bouziri livre ses explications sur la protection des données. Pour donner un ordre de grandeur, Kenza Bouziri, directrice communication corporate et RSE chez inwi, a évoqué le lancement d’Internet et la psychose que cela avait suscité auprès des parents. Le fait de sensibiliser à l’utilisation demeure un moyen efficace, car aujourd’hui, cela fait partie de la vie quotidienne. Il est ainsi nécessaire d’adopter les bonnes pratiques et faire de la pédagogie pour trouver le bon équilibre. Toutefois, en dépit de cette mue numérique, l’enseignant n’est pas voué à disparaitre, bien au contraire. Pour Ilham Laaziz, directrice du programme GENIE au sein du ministère de l’Éducation nationale, la place de l’enseignant est indétrônable, car il lui incombe de transmettre les valeurs sociales entre les élèves, en dehors des valeurs académiques.

«Les meilleurs robots du monde ne parviendront pas à remplacer un enseignant. Je pense que les gens se leurrent en disant qu’avec ChatGPT ou Google, on y trouve ce qu’on cherche. En effet, l’important est de pouvoir analyser la recherche et d’en extraire le meilleur, chose qu’un ordinateur n’est pas en mesure de faire. Tout cela pour dire que la formation demeure une approche primordiale», affirme-t-elle.