Digitalisation de l’Éducation: oui, mais dans quelles langues ? (VIDEO)

Digitalisation de l’Éducation… C’est pour débattre du sujet que Les Inspirations ÉCO a organisé une table ronde qui a connu la participation de Ilham Laaziz, directrice du programme GENIE au sein du ministère de l’Éducation nationale, du Préscolaire et des Sports, Kenza Bouziri, directrice Communication Corporate & RSE – inwi, Lamia Outgenza, directrice générale d’International Education Group (IEG), Salma Karim, chef du département Capital humain et Innovation – Agence de développement du digital, et Otman Harrak, general manager ALX Morocco, co-fondateur de Pip Pip Yalah et de Popcard.

L’avènement du numérique a redéfini les contours de l’éducation, insufflant une nouvelle dynamique à l’apprentissage. Au cœur de cette révolution, de multiples initiatives et solutions émergent pour façonner un paysage éducatif plus inclusif. Cependant, au sein de ce foisonnement d’idées et d’innovations, une question cruciale interpelle : outre l’arabe, quelle langue serait la plus pertinente à privilégier dans ce contexte émergent ? Les réponses en vidéo.