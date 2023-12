Réseaux sociaux : les Marocains font la guerre à Tik Tok (VIDEO)

Suite à la grande polémique suscitée par certains contenus de l’application « Tiktok », qualifiés de contraires à l’éthique, de nombreux citoyens ont livré un véritable coup de gueule. Dans un micro-trottoir réalisé par Le Site info, ces derniers ont réclamé la nécessité de légaliser et surveiller de près les médias sociaux, en particulier l’application « Tiktok ».

Certains d’entre eux ont même exigé qu’ils soient contrôlés et soumis à un cadre juridique strict qui punit quiconque qui ose diffuser des absurdités ou nuire à la réputation du pays.

Il est à noter qu’un certain nombre d’activistes des réseaux sociaux se sont récemment lancés dans des campagnes appelant à l’interdiction de l’application « Tik Tok » au Maroc, suite à la décision de la Jordanie d’interdire ladite application dans son pays.

D’autre part, un certain nombre de célébrités ont dénoncé le contenu scandaleux de certains utilisateurs de Tik Tok, notamment le journaliste Redouane Ramadani et la comédienne Hana Lamrini, qui ont dénoncé les méthodes scandaleuses, insultantes et immorales que certaines personnes adoptent pour persuader leurs abonnés de leur offrir des sommes d’argent.