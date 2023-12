Abus sexuel à El Jadida: le verdict est tombé

La chambre criminelle de la Cour d’appel d’El Jadida a tranché dans l’affaire du pédophile ayant abusé sexuellement d’un enfant sur une plage.

Le mis en cause, dont la vidéo avait indigné la Toile en août dernier, a écopé de 20 ans de prison ferme et d’une amende de 50.000 dirhams pour trafic d’êtres humains, détournement de mineur et attentat à la pudeur sur mineur avec violence.

Le coupable est responsable d’une association sportive, une école de football plus exactement, basée à Casablanca et qui organisait des excursions auxquelles participaient des enfants et des mineurs qui lui ont été confiés. C’est grâce à la vidéo filmée sur une plage des environs de la ville d’El Jadida, que les actes du pédophile ont été révélés. Et l’enregistrement, publié sur les réseaux sociaux, Facebook et WhatsApp notamment, montrent bien le mis en cause pratiquer des attouchements et embrassant un enfant de neuf ans à peine, sur plusieurs parties du corps.

Et malgré sa tentative de cacher son visage et de couvrir celui de la petite victime avec un tee-shirt, les trait de l’agresseur sexuel ont été reconnus.

H.M.