Séisme d’Al Haouz: grande mobilisation dans la commune d’Ourika

Par LeSiteinfo avec MAP

A l’instar des différentes zones touchées au niveau de la province d’Al Haouz par le séisme du 8 septembre dernier, les commissions techniques poursuivent, sous la supervision des autorités locales, leurs tournées sur le terrain dans les douars de la commune territoriale d’Ourika, pour constater et évaluer les dégâts subis par les bâtisses endommagées et émettre un avis sur l’éligibilité des propriétaires à bénéficier de l’aide financière relative à la reconstruction, accordée aux familles dont les logements ont été totalement ou partiellement effondrés.

Outre la commission chargée d’établir un relevé topographique des quartiers sinistrés et d’autres commissions ad-hoc qui jouent un rôle majeur dans cette opération, la commission chargée de l’examen et du traitement des requêtes formulées par les citoyens pour bénéficier d’une aide financière, poursuit son action à un rythme soutenu en intensifiant les descentes pour la constatation des maisons endommagées et la rencontre des propriétaires.

Dans ce sillage, cette commission, composée des représentants des autorités locales, de l’agence urbaine, du laboratoire d’études et d’un technicien relevant de la commune concernée, procède à la rédaction de procès-verbaux et à l’établissement d’un diagnostic précis de la situation de ces bâtisses, en perspective de les soumettre aux autorités compétentes pour déterminer les maisons qui requièrent la démolition et la reconstruction totale, et celles nécessitant uniquement des travaux de consolidation.

Ainsi, les autorités locales demeurent mobilisées pour accompagner ces différentes commissions dans leur action en leur apportant le soutien nécessaire afin de leur permettre de mener à bien leurs missions dans les meilleures conditions en perspective du lancement de l’opération de reconstruction.

En effet, les autorités, en étroite coordination avec l’ensemble des intervenants et acteurs concernés, ne ménagent aucun effort en vue d’assurer le succès des différentes étapes nécessaires avant le démarrage de l’opération de reconstruction, en veillant à faciliter et à simplifier les procédures, notamment d’octroi des autorisations de reconstruction aux bénéficiaires, tout en oeuvrant à leur apporter l’accompagnement technique et à mettre à leur disposition des plans architecturaux modèles respectant les spécificités intrinsèques à cette zone.

Dans une déclaration à la MAP, le représentant du laboratoire d’études au sein de la commission d’examen des doléances et requêtes des habitants, Hicham Cherkaoui, a précisé que le laboratoire livre un avis technique sur l’état des bâtisses endommagées et des travaux nécessaires allant de la démolition totale et la reconstruction à la réalisation d’interventions de renforcement.

Et de poursuivre que la commission établit un diagnostic précis des dommages subis et effectue une étude technique sur le terrain en vue de lancer l’opération de reconstruction selon l’état des lieux dans chaque douar, saluant les efforts inlassables déployés par les autorités locales pour accompagner ladite commission dans sa mission, en mettant à la disposition de ses membres toutes les informations et données concernant les habitants des douars concernés, et en veillant à réunir toutes les conditions appropriées pour la réussite de cette opération et ce, en exécution des hautes instructions du roi Mohammed VI.

Pour sa part, le représentant de l’Agence urbaine de Marrakech, Mustapha Khaldaoui, a indiqué, dans une déclaration similaire, que sur la base des doléances formulées par les habitants pour bénéficier de l’aide financière, la commission mène des tournées dans les douars et les zones touchées pour la constatation des dégâts subis par les constructions concernées, procéder à l’évaluation de leur état et émettre un avis sur l’éligibilité des propriétaires à bénéficier de l’aide octroyée à cet effet.

Approchés par la MAP, des habitants de douar « Akounsan » se sont félicités de la mobilisation constante des autorités locales afin de permettre aux familles concernées de bénéficier de l’aide financière, saluant les efforts consentis pour faciliter l’action des différentes commissions afin de répondre aux requêtes formulées pour accélérer et assurer le succès de l’opération de reconstruction des bâtisses effondrées.

Ils ont également exprimé leur profonde gratitude au roi Mohammed VI pour la haute sollicitude dont le Souverain ne cesse d’entourer les personnes affectées par le séisme et ce, depuis les premières heures après la survenue de cette catastrophe naturelle.

S.L.