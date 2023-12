Mehdi Bensaïd : « le théâtre marocain connaît un développement remarquable »

Par LeSiteinfo avec MAP

Le théâtre marocain connaît aujourd’hui « un développement remarquable », grâce aux troupes nationales et à l’action parallèle du ministère de la Jeunesse, de la culture et de la communication en matière de promotion de cet art, a indiqué le ministre de tutelle, Mohamed Mehdi Bensaïd.

Dans une allocution introductive à l’occasion de la 23ème édition du Festival national du théâtre, organisée du 8 au 15 décembre à Tétouan, sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, M. Bensaïd a précisé que « ce développement remarquable » s’explique par « le travail assidu des troupes théâtrales nationales et leur dévouement à présenter les plus belles œuvres théâtrales et à représenter notre pays au niveau international dans divers forums mondiaux ».

Et M. Bensaïd de rappeler à cet égard l’action parallèle du ministère dans le domaine de la promotion du théâtre national, conformément aux Hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui « accorde une attention particulière au théâtre et aux acteurs marocains ».

Le théâtre a toujours été au cœur de l’action du ministère, « en tant que père des arts et miroir de la société, abordant les problèmes et les préoccupations des Marocains sous différents angles », a dit le ministre dans cette allocution, publiée sur le site Internet du festival, notant que le grand succès qu’a connu le théâtre marocain ces derniers temps témoigne de l’action gigantesque réalisée par le Royaume dans ce domaine.

Mettant l’accent sur « l’écho positif » qu’a eu l’initiative « Théâtre en mouvement » au sein de la communauté théâtrale pendant la pandémie du Covid 19, M. Bensaïd a poursuivi que le public est de retour dans les salles de théâtre pour profiter des meilleures œuvres, signées par des artistes des deux sexes et des équipes travaillant sans relâche pour présenter des œuvres distinguées unanimement saluées.

Aux yeux du ministre, le théâtre marocain, qui a remporté de nombreux prix au niveau international, fait partie intégrante des industries culturelle et créative qui constituent les fondements de la stratégie du ministère.

« Nous poursuivrons collectivement notre parcours créatif et culturel, ministère et professionnels du père des arts « , a-t-il encore indiqué.

La 23è édition du Festival national du théâtre connaît la participation de 11 œuvres au titre de la compétition officielle pour le Prix national du théâtre, qui comprend les catégories de l’écriture, la mise en scène, la scénographie, les costumes, et l’interprétation (femmes et hommes), en plus du Prix de l’espoir et du Grand Prix.

Outre la compétition officielle, l’ordre du jour de cette manifestation culturelle prévoit des représentations théâtrales pour enfants et des spectacles de théâtre de rue sur la place Feddan Jdid.

Au programme de cette édition figurent également plusieurs expositions, dont une exposition de livres de théâtre et une autre de photographies relatives à la scène théâtrale marocaine avec ses diverses sensibilités, outre des ateliers et des colloques.