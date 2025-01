Les services « pass Jeunes » généralisés à l’échelle nationale

Par LeSiteinfo avec MAP

Le ministre de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication, Mohamed Mehdi Bensaid, a annoncé, lundi à Rabat, la généralisation des services « pass Jeunes » à l’échelle nationale, lors d’une cérémonie en présence de plusieurs ministres ainsi que de personnalités des sphères politique, culturel et économique.

Le « Pass Jeunes » est une application gratuite lancée par le ministère de tutelle au profit des jeunes marocains de 16 à 30 ans, offrant des réductions, des offres gratuites et d’autres avantages, visant à faciliter l’accès des jeunes à une multitude de services culturels, sportifs ainsi que des prestations de transport et d’hébergement.

À cette occasion, Bensaid a indiqué que ce projet, initié il y a trois ans à Rabat, entame une nouvelle phase importante aujourd’hui, reflétant ainsi « notre engagement envers la jeunesse marocaine », soulignant que le « Pass Jeunes » n’est pas seulement un outil permettant de fournir des services, mais aussi « une réponse aux attentes et aspirations de millions de jeunes » en encourageant leur intégration économique et l’unification des politiques publiques en leur faveur en vue de contribuer concrètement au développement du Maroc et de son économie.

Le ministre a également relevé l’impact économique du « Pass Jeunes », en particulier dans le secteur bancaire, permettant une amélioration du niveau de vie des jeunes marocains et offrant l’accès à de nombreuses opportunités, notant que plus de 250.000 jeunes sont actuellement inscrits sur l’application, bénéficiant de services culturels, sportifs et de loisirs.

Il a souligné que les services, initialement disponibles à Rabat et Salé, sont désormais accessibles dans toutes les villes du Royaume, grâce à une expansion qui a permis un accès plus large à la culture, au sport, au transport, à la formation, à la santé et à de nombreux autres services essentiels, à la faveur d’un partenariat exemplaire entre le secteur de la jeunesse, les conseils régionaux, les institutions publiques et le secteur privé.

L’objectif est d’atteindre 2,6 millions de jeunes d’ici 2026, sur un total de 8,5 millions ciblés par ce projet, a précisé Bensaid, ajoutant que les résultats prometteurs de la phase pilote témoignent de la confiance mutuelle entre les jeunes et les institutions.

Bensaid a aussi mis l’accent sur l’importance de développer cette initiative pour répondre aux besoins des jeunes dans toutes les régions du Royaume, relevant que ce projet vise à fédérer les efforts et à offrir des chances égales à tous les jeunes, avec le soutien des conseils régionaux pour renforcer la proximité des services et leur adaptation aux spécificités locales.

De leur côté, de nombreux jeunes ayant bénéficié du « Pass Jeunes » ont exprimé leur satisfaction quant à la généralisation des services offerts par cette initiative, soulignant l’importance de cette approche respectueuse de leurs besoins spécifiques et de leurs aspirations à des solutions plus accessibles et numériques, louant les opportunités offertes, notamment dans l’entrepreneuriat et la visite de sites historiques et des musées en toute facilité.

La cérémonie d’annonce de la généralisation du « Pass Jeunes » à l’échelle nationale a été marquée par des performances artistiques et de présentations détaillées sur les divers services offerts par cette application.

S.L