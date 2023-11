L’édito du prince Moulay Rachid pour le FIFM 2023

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Festival international du film de Marrakech se veut « une invitation à la découverte, à l’empathie et au partage » et un événement qui célèbre le cinéma en tant que « bastion de paix, œuvrant pour le rapprochement des cultures et la découverte de l’autre », souligne le prince Moulay Rachid, président de la Fondation du Festival international du film de Marrakech.

« Le Festival international du film de Marrakech revient pour sa vingtième édition, et il nous tient à cœur de rendre hommage aux victimes de la tragique catastrophe naturelle qui a frappé la région il y a plus de deux mois », indique le prince Moulay Rachid dans un mot publié sur le site Web de la Fondation. Dans ce monde, où catastrophes et terribles tensions se succèdent, « le cinéma se dresse comme un bastion de paix, œuvrant pour le rapprochement des cultures, la découverte de l’autre », note le prince, ajoutant que le Festival « vient ainsi perpétuer cette tradition, où chaque projection, chaque conversation deviennent une invitation à la découverte, à l’empathie et au partage ».

Le choix de Marrakech pour abriter cette grand-messe du 7ème art mondial n’est pas fortuit, souligne le prince Moulay Rachid, relevant que « historiquement, la magnifique ville ocre a toujours été un carrefour des cultures, un lieu de rencontres et d’échanges ».

Évoquant le programme de la 20ème édition du Festival, qui sera organisée du 24 novembre au 2 décembre, le prince Moulay Rachid indique que cette édition « se distingue une fois de plus par la présence d’immenses professionnels qui continuent de marquer l’histoire du Cinéma par leur talent ».

Deux personnalités exceptionnelles seront ainsi à l’honneur, à savoir « le grand acteur danois Mads Mikkelsen, au talent légendaire, et le brillant réalisateur marocain Faouzi Bensaïdi, dont la cinématographie rayonne dans les plus grands festivals », rappelle Moulay Rachid, ajoutant que « le prestigieux jury composé de membres à la renommée mondiale, sera présidé par Jessica Chastain, productrice et actrice oscarisée, à l’aura planétaire » et que « de grands noms du Cinéma viendront animer la traditionnelle séquence des ‘Conversations avec' ».

« Nous devons aussi faire l’éloge des Ateliers de l’Atlas, désormais incontournables, qui accueillent les rencontres entre professionnels pour accompagner les Cinémas africain et moyen oriental. Cette édition se déroulera sous le parrainage du mythique réalisateur et ami du Festival International du Film de Marrakech, Martin Scorsese », note le prince.

« Venons donc, aussi bien sur la place légendaire de Jemaa El Fna, que dans les différentes salles qui abriteront les différentes sélections, découvrir le monde à travers l’œil magique des cinéastes, pour une fois de plus participer à la construction et à la consolidation d’un monde de paix et de sérénité », conclut le prince Moulay Rachid.

S.L.