Rabat : le Prince Moulay Rachid assiste aux obsèques de feu Abdelhak Lamrini

Par LeSiteinfo avec MAP

Les obsèques de feu Abdelhak Lamrini, historiographe du Royaume et porte-parole du Palais Royal, ont eu lieu mardi au cimetière Achouhada à Rabat, en présence de Son Altesse Royale le Prince Moulay Rachid.

Après les prières d’Al Asr et du mort à la Mosquée Achouhada, le cortège funèbre s’est dirigé vers le cimetière Achouhada où le défunt a été inhumé.

Les obsèques se sont déroulées en présence notamment des membres de la famille et des proches du regretté, de conseillers de SM le Roi et de plusieurs personnalités civiles et militaires.

Des versets coraniques ont été déclamés et des prières élevées pour le repos de l’âme du défunt, implorant le Très-Haut de l’accueillir dans Son vaste paradis et de lui accorder mansuétude et bénédiction.

Des prières ont été également élevées pour accorder longue vie à SM le Roi Mohammed VI, Amir Al Mouminine, entourer le Souverain de Sa divine protection et Le combler en les personnes de SAR le Prince Héritier Moulay El Hassan, de SAR le Prince Moulay Rachid et de l’ensemble des membres de l’Illustre Famille Royale.

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a adressé un message de condoléances aux membres de la famille de feu Abdelhak Lamrini, dans lequel le Souverain exprime Ses vives condoléances et Ses sincères sentiments de compassion aux membres de la famille du défunt, et à travers eux, à ses proches, à ses amis, à ses admirateurs et à la communauté académique et culturelle, suite à la perte de l’un des piliers de leur famille, l’une des figures intellectuelles et culturelles et l’un des fidèles serviteurs du pays.

Dans ce message, SM le Roi affirme aussi que le regretté a enrichi la bibliothèque nationale par plusieurs œuvres et publications pertinentes et singulières, qui resteront à jamais un témoignage vivant de son éminence intellectuelle, de sa passion pour le savoir, de son abnégation au service de sa patrie, ainsi que de son attachement sincère et indéfectible aux constantes et sacralités de la nation et au Glorieux Trône Alaouite.

Feu Abdelhak Lamrini est décédé, lundi à Rabat à l’âge de 91 ans.