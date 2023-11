Programme d’aide sociale directe: ce qu’il faut retenir

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les principaux points du programme d’aide sociale directe :

– Le programme d’aide sociale directe vise à lutter contre la pauvreté à long terme, à travers un investissement durable dans le capital humain et dans les générations montantes, et à améliorer le pouvoir d’achat des familles pauvres et vulnérables, en élargissant la portée de l’aide de manière à inclure de larges catégories de citoyens;

– La mise en œuvre du chantier d’aide sociale directe nécessitera un budget de 25 milliards de dirhams au cours de l’année 2024, pour atteindre 29 milliards de dirhams annuellement à partir de l’année 2026;

– Le programme s’inscrit dans le cadre de la Vision Royale relative à la généralisation de la protection sociale, l’un des piliers de l’État social qui repose sur l’investissement dans le capital humain;

– L’aide sociale directe consiste notamment à l’octroi d’un revenu de dignité pour les personnes âgées, d’allocations familiales pour toutes les familles et d’un soutien tout au long de la vie pour les personnes en situation de handicap;

– Le programme d’aide sociale directe qui cible les enfants et les familles pauvres et vulnérables représente la deuxième étape du chantier de généralisation de la protection sociale, après la généralisation réussie de l’Assurance maladie obligatoire (AMO);

– L’aide sociale directe est un programme d’aide financière octroyée par le gouvernement aux familles en situation de pauvreté ou de vulnérabilité. Il s’agit d’un programme national qui sera mis en œuvre au niveau des quatre coins du Royaume ;

– Pour identifier les familles éligibles à ce programme, l’État dispose d’un mécanisme de ciblage qui permet d’évaluer le niveau de vie des familles, à savoir, le Registre social unifié;

– Le programme profitera à 60% des familles marocaines non couvertes actuellement par les régimes de sécurité sociale;

– Tout ménage inscrit au registre social unifié et dont l’indice socio-économique est inférieur au seuil fixé peut bénéficier de ce programme. La famille signifie un groupe de personnes vivant sous le même toit et partageant des dépenses communes ;

– L’indice socio-économique est calculé sur la base, notamment, de la situation socio-économique des ménages, du nombre de membres de la famille, des dépenses annuelles en eau et en électricité, ainsi que des dépenses de consommation ;

– L’octroi de l’aide mensuelle est principalement lié à l’inscription au registre social unifié, qui permet d’identifier efficacement les ménages pauvres et vulnérables dans tout le Royaume, que ce soit au niveau des zones urbaines, rurales ou montagneuses.

S.L.