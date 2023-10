Salon du Cheval d’El Jadida : une 14e édition riche en expériences (VIDEO)

Le Salon du Cheval revient pour une nouvelle édition. El Jadida acceuille, jusqu’au 22 octobre, la 14e édition de l’évènement dédié à l’écosystème équestre, placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le roi Mohammed VI.

Avec une programmation riche et diversifiée, cette nouvelle édition a pour thème « Le Cheval et le Développement Durable ». Un thème qui souligne et jette la lumière sur le rapport du cheval et du monde équestre avec la protection et le respect de l’environnement.

Cette édition réaffirme l’engagement du Salon du Cheval d’El Jadida à promouvoir le patrimoine équestre marocain et à sensibiliser sur l’importance de la durabilité. Dans ce sens, le thème choisi pour cette édition met en avant le rôle du cheval et de la filière équine dans la poursuite des objectifs de développement durable. C’est l’occasion d’engager une réflexion sur les pratiques actuelles et sur les moyens de les améliorer pour assurer un avenir durable pour tous.

Evènement majeur et incontournable dans la promotion de la filière équine, le Salon du Cheval d’El Jadida propose cette année une programmation éclectique qui ravira, aussi bien, le grand public que les professionnels. Elle comporte une variété de compétitions équestres, mettant en valeur le haut niveau des cavaliers et des chevaux du Maroc et d’ailleurs.

Outre les compétitions, le Salon propose différentes conférences et débats, animés par des experts et des chercheurs émérites passionnés de chevaux. L’objectif est d’offrir un aperçu des dernières tendances et innovations dans le monde équestre, tout en les invitant à réfléchir à la manière dont ces innovations peuvent contribuer à un monde durable.

Au programme de cette 14e édition, des activités ludiques et des ateliers pédagogiques à destination des jeunes, mais aussi des spectacles équestres mettant en scène des troupes marocaines et internationales de haut niveau, offriront également des moments d’émerveillement pour un public de tous les âges.